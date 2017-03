Hat der Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, François Fillon, seine Frau zum Schein auf Staatskosten angestellt? Dazu ermittelt die französische Justiz. Jetzt hat der angeschlagene Kandidat völlig überraschend einen Besuch auf einer Landwirtschaftsmesse abgesagt und eine Ansprache angekündigt. Wahlkampfhelfer und Parteianhänger wurden auf der Landwirtschaftsmesse Salon d'Agriculture erst in letzter Minute informiert. Einen Grund nannte Fillons Wahlkampfteam nicht. Der Besuch der Pariser Messe ist jedes Jahr ein wichtiger Termin für führende Politiker in Frankreich, dies gilt in Wahlkampfzeiten ganz besonders. Nach Reuters-Informationen berät er sich mit der Spitze seiner Republikanischen Partei.



Gegen den Konservativen, der sich gern als Monsieur Saubermann inszeniert, wird seit einigen Wochen ermittelt. Fillon hatte seine Frau Penelope über die Dauer von insgesamt 15 Jahren als parlamentarische Assistentin beschäftigt. Nach Enthüllungen der investigativen Satirezeitung Le Canard Enchaîné gibt es jedoch keine Hinweise, dass sie tatsächlich gearbeitet hat. Nach Fillons Angaben geht es um Steuergelder in Höhe von rund 680.000 Euro nach Abzug der Sozialbeiträge. Die Justiz prüft den Verdacht einer Scheinbeschäftigung.



Der Politiker bestreitet jedes Fehlverhalten und spricht von einer politischen Kampagne gegen ihn, ist in Umfragen jedoch so weit zurückgefallen, dass er schon in der ersten Wahlrunde Ende April ausscheiden könnte. Frankreich wählt seinen neuen Staatschef in zwei Wahlgängen am 23. April und am 7. Mai.