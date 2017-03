Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Penelope Fillon eingeleitet. Der 61-Jährigen wird Beihilfe zur Veruntreuung von Staatsgeldern vorgeworfen. Ein Sprecher eines Ermittlungsrichters teilte mit, sie werde verdächtigt, öffentliche Gelder falsch verwendet und Geld aus dem Missbrauch von Firmenanlagen und aus Betrugsgeschäften erhalten zu haben. Penelope Fillon ist die Ehefrau von François Fillon, dem konservativen Präsidentschaftskandidaten.

Der Politiker soll seine Frau ebenso wie seine Kinder jahrelang im Parlament scheinbeschäftigt haben. Ein Verfahren gegen François Fillon wurde vor zwei Wochen eröffnet. Ihm wird vorgeworfen, etwa eine Million Euro Staatsgeld an seine Familie gezahlt zu haben. Außerdem besteht der Verdacht auf schweren Betrug und Fälschung. Die Staatsanwaltschaft geht laut Medienberichten dem Vorwurf nach, dass Fillon falsche Dokumente ausstellte, um die Zahlungen an seine Frau zu rechtfertigen. Seine Frau steht weiter im Verdacht, auch beim Magazin La Revue des Deux Mondes scheinbeschäftigt gewesen zu sein.

François Fillon hat die Vorwürfe gegen ihn bisher stets zurückgewiesen und beteuert, an seiner Kandidatur festzuhalten. Die Franzosen wählen in zwei Durchgängen im April und Mai den Nachfolger vom amtierenden Präsident François Hollande, der nicht mehr antritt. Fillon galt lange als Favorit, ist aber wegen der Scheinbeschäftigungsaffäre in Umfragen abgestürzt. Stattdessen sehen Meinungsforscher den wirtschaftsliberalen Kandidaten Emmanuel Macron vorn, der in der Stichwahl im Mai gegen die rechte Politikerin Marine Le Pen antreten könnte.