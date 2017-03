Kurz vor der geplanten Abstimmung im US-Abgeordnetenhaus haben die Republikaner ihren Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform zurückgezogen. Zahlreiche Abgeordnete der Partei von Präsident Donald Trump hatten sich bis zuletzt dem Plan widersetzt, so dass ihr Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, auch nicht annähernd die dafür notwendigen 216 Stimmen beisammen hatte. Medienberichten zufolge soll der US-Präsident seinen Parteikollegen Ryan um diesen Schritt gebeten haben. "Wir haben den Entwurf gerade zurückgezogen", zitiert die Washington Post aus einem Telefonat mit Donald Trump.

Für den Präsidenten ist es die zweite politische Niederlage, nachdem sein umstrittenes Einreiseverbot für Menschen aus sieben vorwiegend muslimischen Ländern per Gericht vorläufig gestoppt wurde.



Zuletzt hatten sowohl die republikanische Parteispitze als auch Trump selbst vehement versucht, parteiinterne Gegner des Reformplans umzustimmen und so die erforderliche Mehrheit zu sichern. Doch die Republikaner sind in dieser Frage tief gespalten: Während gemäßigte Parteivertreter die geplanten Einschnitte von Obamacare als unsozial ablehnen, gehen sie Erzkonservativen nicht weit genug. Vertretern beider Lager drohte Trump damit, sollten sie nicht zustimmen, werde er sich anderen Themen widmen. Die Abstimmung an diesem Freitag, hatte er getwittert, sei ihre letzte Chance, Obamacare zu ändern.



Für Trump geht es um eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen. Er hatte seinen Anhängern stets versichert, die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama zu kippen: Sie sei ein Desaster, viel zu teuer und belaste Millionen von Amerikanern. Das unabhängige Budgetbüro des Kongresses schätzt allerdings, dass nach dem Plan der Republikaner im kommenden Jahr 14 Millionen weniger Amerikaner krankenversichert wären als unter Obamacare. Im Jahr 2026 wären es sogar 24 Millionen Versicherte weniger.

Der republikanische Entwurf sieht im Gegensatz zu Obamacare keine Versicherungspflicht für alle vor. Das Medicaid-Programm zur kostenlosen Versicherung für Bedürftige würde eingeschränkt. Die Subventionierung von Beiträgen würde nach Alter und nicht mehr primär nach Einkommen gestaffelt. Kritiker befürchten, dass junge, gut verdienende Versicherte dann die Versicherung verlassen und damit die Beiträge für die verbliebenen, eventuell ärmeren und älteren Versicherten steigen könnten. Die geplanten Zuschüsse über Steuergutschriften fallen deutlich magerer aus als die Hilfen unter Obamacare.