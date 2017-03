Die britische Premierministerin Theresa May hat im Parlament den Kurs ihrer Regierung in den Austrittsverhandlungen mit der EU erläutert. Großbritannien werde der Europäischen Union ein guter Nachbar sein, sagte sie. Wenige Minuten zuvor hatte der britische Botschafter bei der EU in Brüssel das Austrittsgesuch an Ratspräsident Donald Tusk übergeben.



Großbritannien benötige die Werte der Europäischen Union, sagte sie weiter. Die Rede begann sehr turbulent. Mehrfach wurde May von Zwischenrufern unterbrochen. "Wir werden als ein Großbritannien verhandeln", sagte May, aber die Spezifik der einzelnen Teilnationen berücksichtigen. Anderen Teilen Großbritanniens, etwa Schottland, sollten erweiterte Rechte erhalten. Damit bezog sie sich darauf, das Schottland eine Abstimmung über einen Verbleib in der EU anstrebt.



Zur Zukunft ihres Landes nach dem Brexit sagte May: "Unsere besten Tage liegen vor uns." Schnellstmöglich solle auch der Status der EU-Bürger in Großbritannien geklärt werden, sagte May. Ein Freihandelsakommen mit der EU sei geplant. Sie respektiere die Position der EU, dass Großbritannien mit dem Austritt nicht Teil des Binnenmarktes bleiben könne.



Der britische Gesandte bei der Europäischen Union, Tim Barrow, hatte EU-Ratspräsident Tusk zuvor ein von May unterzeichnetes Schreiben überreicht – die lang erwartete offizielle Mitteilung des Austritts des Vereinigten Königreiches aus der EU. Mit der Übergabe können die die Verhandlungen über den Austritt der Briten beginnen.



Großbritannien ist seit 44 Jahren Mitglied des Bündnisses. Einen Austritt gab es noch nie. Geregelt ist er in Artikel 50 des Lissabon-Vertrages. Die Regierung in London und die übrigen 27 EU-Staaten haben jetzt zwei Jahre Zeit, um die Bedingungen des Austritts auszuhandeln. May strebt einen harten Schnitt mit der EU an. Sie will auch auf den Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt verzichten. Unklar ist jedoch, was das für den Finanzplatz London bedeutet.

Die Premierministerin will in einer Rede vor dem Parlament über die Einzelheiten sprechen. "Jetzt, wo die Entscheidung getroffen wurde, die EU zu verlassen, müssen wir zusammenrücken", heißt es in ihrem vorab verteilten Redetext. "Wenn ich in den kommenden Monaten am Verhandlungstisch sitze, werde ich jede Person im gesamten Vereinigten Königreich repräsentieren – Jung und Alt, Reich und Arm, Stadt, Kleinstadt, Land und all die Dörfer und Weiler dazwischen."

Schottland hat allerdings vor, erneut über einen Verbleib in der EU abzustimmen. Das Regionalparlament stimmte mehrheitlich dafür. Dies müsste aber die Zentralregierung in London billigen. Derzeit ist da sehr unwahrscheinlich.