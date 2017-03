Einen Tag nach dem abschließenden Votum des britischen Parlaments zum Beginn der Brexit-Verhandlungen hat Premierministerin Theresa May die Einigkeit des Landes beschworen. Am Montag hatten beide Parlamentskammern das Brexit-Gesetz verabschiedet. Sobald Queen Elizabeth II. ihre formale Zustimmung erteilt, ist der Weg für die Austrittserklärung aus der EU frei.



May sagte im Unterhaus in London, sie halte an ihrem Zeitplan fest, vor Ende März den Startschuss für die Brexit-Verhandlungen zu geben. Es werde ein entscheidender Moment für das ganze Land sein, der die Rolle Großbritanniens in der Welt neu bestimmen werde, sagte sie laut BBC. Mit Blick auf die Ankündigung der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte sie, der Ausstieg aus der EU werde für das gesamte Königreich funktionieren.

Daher habe man eng mit den Regionalvertretungen, auch der schottischen Regierung, zusammengearbeitet und habe viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Damit widersprach May der schottischen Regierungschefin, die ihr vorgeworfen hatte, den Interessen Schottlands "nicht einen Zentimeter entgegengekommen" zu sein. Sturgeon argumentiert, dass Schottland, das anders als Engländer und Waliser mehrheitlich für einen Verbleib in der EU votiert hatte, angesichts von Mays Plänen zu einem "harten Brexit" erneut abstimmen solle, ob es Teil Großbritanniens bleiben wolle. May steuert etwa den Austritt aus dem Europäischen Binnenmarkt und der Zollunion an, die schottische Regierung dagegen fordert eine Sonderrolle für Schottland mit Verbleib im Europäischen Binnenmarkt.

Brexit - Schottland plant Unabhängigkeitsreferendum Kurz vor den Brexit-Verhandlungen will Schottlands Regierungschefin Sturgeon erneut über eine Abspaltung von Großbritannien abstimmen lassen. In einem ersten Referendum 2014 hatten die Schotten eine Abspaltung vom übrigen Großbritannien abgelehnt. © Foto: Cathal McNaughton/Reuters

May sagte in ihrer Rede jedoch, dass die meisten Schotten gar kein Referendum wollten und der wichtigste Markt für die Schotten der britische sei. Der Regierung in Edinburgh warf sie vor, "Spiele mit der Verfassung" zu spielen. Schottland erwägt nun ein weiteres Referendum über die Abspaltung vom Vereinigten Königreich.



EU-Kommission: "Wir sind bereit"

Auch Forderungen der katholisch-republikanischen Sinn-Fein-Partei nach einer Volksabstimmung über die Vereinigung von Nordirland mit der Republik Irland wies May zurück.

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, mahnte, wenn jetzt falsche Entscheidungen getroffen würden, das Land für die nächsten Jahrzehnte dafür zu zahlen hätte. Er warnte die Regierung vor Selbstzufriedenheit und rief May dazu auf, die Rechte von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben, zu garantieren.



Auch die EU-Kommission wies getrennte Verhandlungen mit Schottland zurück. Ein Sprecher bekräftigte die Brüsseler Sicht, dass die EU nur mit der britischen Regierung verhandeln und Schottland nicht beteiligt werde. Zu den Brexit-Gesprächen mit London sagte er, man wisse nicht, wann der offizielle Antrag zum EU-Austritt aus London komme, sagte ein Sprecher. Aber: "Wir werden bereit sein, wir sind bereit."