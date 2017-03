Der heutige Dienstag hätte das europäische Asylrecht grundlegend verändern können. Hätte der Europäische Gerichtshof (EuGH) zur Frage der humanitären Visa anders geurteilt, wäre es sehr viel schwieriger geworden, die Festung Europa noch aufrechtzuerhalten.

Der Generalanwalt Paolo Mengozzi hatte Anfang Februar die Auffassung vertreten, dass EU-Staaten nachweislich Verfolgte aufnehmen müssen. Er leitete aus der EU-Grundrechtecharta die Pflicht ab, humanitäre Visa auszustellen. Das hätte bedeutet, dass an jeder europäischen Botschaft in jedem Land der Welt Visaanträge von vermeintlich Verfolgten hätten bearbeitet werden müssen. Wer die Botschaftsmitarbeiter von seiner Verfolgung überzeugt, hätte dann ins jeweilige europäische Land weiterreisen und dort einen Asylantrag stellen können.



Häufig folgt der EuGH den Einschätzungen seines Generalanwalts in seinen Entscheidungen. Aber diesmal nicht. Und das ist auch gut so.

Das Gericht hat entschieden, dass die Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, wem sie Visa erteilen. Die Bundesregierung hat bereits klargemacht, dass sie eine Verpflichtung, humanitäre Visa auszustellen, ablehnt.

Der große Vorteil humanitärer Visa liegt auf der Hand: Für Menschen, die wirklich vor Gewalt und Verfolgung fliehen, gäbe es endlich einen legalen und damit sicheren Weg nach Europa. Sie hätten sich auch außerhalb der EU auf die EU-Grundrechtecharta und die EU-Menschenrechtskonvention berufen können.

Im konkreten EuGH-Fall ging es beispielsweise um eine syrische Familie, die befürchtete, in Aleppo wegen ihres christlich-orthodoxen Glaubens verfolgt zu werden. Der Vater gab außerdem an, er sei in Syrien bereits entführt und gefoltert worden, bis er gegen Lösegeld freikam. Solchen Menschen ist es zweifellos zu wünschen, dass sie direkt in Europa Asyl beantragen können.

Ein Anspruch für Millionen

Aber eine positive Entscheidung hätte Europa überfordert. Nicht nur wegen der womöglich Millionen Menschen, die fortan ein begründetes Einreiserecht nach Europa gehabt hätten. Sondern auch wegen der vielen, die diesen Weg zumindest probiert hätten. Wie hätten europäische Botschaften und Konsulate damit fertigwerden sollen, wenn plötzlich Hunderttausende bei ihnen humanitäre Visa beantragt hätten? Wie hätten sie all die Anfragen sinnvoll prüfen können?

Insofern ist das Urteil des EuGH schon aus praktischen Gründen zu begrüßen. Das darf allerdings nicht das Ende der Debatte sein. Denn sämtliche deutschen Politiker, Obergrenzenfan Horst Seehofer (CSU) eingeschlossen, betonen in ihren Sonntagsreden, dass man Verfolgten Schutz und Asyl gewähre. Zugleich zielt die gesamte europäische, aber auch die deutsche Politik jedoch darauf ab, sämtliche Zugänge nach Europa so gut es geht zu schließen.