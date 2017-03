Der frühere kongolesische Vizepräsident Jean-Pierre Bemba ist wegen Zeugenbestechung in seinem Hauptprozess zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag verhängte außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro gegen Bemba. Das Gericht hatte den früheren Vizepräsidenten bereits im Oktober für schuldig befunden, zunächst aber kein Strafmaß festgesetzt.

Bemba war im Juni vergangenen Jahres wegen Kriegsverbrechen zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Milizionäre einer von ihm befehligten Kampftruppe hatten nach den Feststellungen des Gerichts in der benachbarten Zentralafrikanischen Republik 2002 und 2003 in zahlreichen Fällen Folter und Mord verübt. Das Haager Gericht sah es später als erwiesen an, dass der Kongolese in diesem Prozess versuchte, durch Bestechung von Zeugen einen Freispruch zu erreichen.

Der deutsche Vorsitzende Richter Bertram Schmitt sagte, Bemba müsse die zwölf Monate Gefängnis zusätzlich zu den 18 Jahren absitzen. Der Ex-Vizepräsident soll insgesamt 14 Zeugen mit Geld und Geschenken bestochen haben. Einigen soll eine Einreise nach Europa in Aussicht gestellt worden sein. "Das waren schwere Verstöße gegen die Rechtsprechung", sagte Schmitt. Bemba soll die Beeinflussung von seiner Zelle aus koordiniert haben. Er bestritt die Vorwürfe jedoch.



Auch vier Mitglieder von Bembas Anwaltsteam wurden wegen Falschaussagen und Zeugenbeeinflussung verurteilt. Sie bekamen Haftstrafen zwischen sechs Monaten und zweieinhalb Jahren. Alle fünf waren bereits im vergangenen Oktober vom IStGH für schuldig befunden worden, jetzt folgte das Strafmaß. Die Urteile sollten andere davon abschrecken, ähnliche Verbrechen zu begehen, sagte der Vorsitzende Richter Schmitt.



Es war das erste Urteil des Weltstrafgerichts zur unerlaubten Einflussnahme auf die Justiz. Die Geldstrafe von 300.000 Euro soll dem Fonds des Gerichts für Opfer der Verbrechen zugutekommen.