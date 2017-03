Irakische Regierungstruppen haben dem "Islamischen Staat" einen weiteren strategisch wichtigen Punkt in Mossul abgenommen: Die Armee gab bekannt, sie habe den Hauptbahnhof eingenommen. Auch der nahe gelegene Busbahnhof sei wieder unter Kontrolle der Regierungstruppen, sagte Generalleutnant Raed Schakir Dschaudat.

Mossuls Bahnhof war früher ein wichtiger Verkehrs- und Handelsknotenpunkt. Seit der US-Invasion 2003 hatte er allerdings still gelegen, und es wird voraussichtlich noch einige Zeit dauern, bis dort wieder Züge rollen.

Seine Einnahme bedeutet aber einen symbolischen Sieg für die irakischen Truppen und führt sie ihrem Ziel näher, die IS-Miliz aus den letzten Teilen im Westen von Mossul zu vertreiben.

Der Bahnhof war in den 1940-er Jahren errichtet worden. Die Strecke war ein wichtiger Transportweg für Waren aus der Türkei und Syrien nach Bagdad und Basra. Wegen seiner Bedeutung wurde der Bahnhof wiederholt Ziel von Terroranschlägen.

Das Militär tötete nach eigenen Angaben auch einen hochrangigen IS-Kommandeur. Abu Abdul Rahman al-Ansari sei für die Verteidigung der Altstadt verantwortlich gewesen, sagte ein Vertreter der irakischen Bundespolizei am Dienstag. Die Armee habe ihn im Bezirk al-Tob getötet.

Iraks Armee hatte vor etwa einem Monat begonnen, West-Mossul rückzuerobern. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration sind seitdem etwa 80.000 Menschen aus dem Westen der Stadt geflohen. Im Zuge der Befreiung vom IS hatte die Armee den Ostteil der zweitgrößten irakischen Stadt bereits Ende Januar eingenommen. Der Westteil und die Altstadt sind aber noch stark umkämpft.



Die Zivilbevölkerung ist der Hauptgrund, warum sich der IS noch so lange halten kann. Die Dschihadisten nutzen die Bewohner als Schutzschilde. Die internationale Militärkoalition im Irak schätzt, dass sich noch etwa 2.000 Kämpfer in West-Mossul befinden – gemeinsam mit knapp 700.000 Zivilisten. Vielen davon mangelt es an Nahrung und Treibstoff. Lebensmittel haben sich enorm verteuert, ein Kilogramm Zucker kostet mittlerweile mehr als 20 Dollar.



Am frühen Dienstagmorgen brachen durchnässte und hungrige Menschen im Schutz der Dunkelheit auf, um die befreiten Teile der Stadt zu verlassen. Die Armee brachte sie mit Lastwagen in Sicherheit. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind allein in den vergangenen zwei Wochen 65.000 Menschen aus Mossul geflohen, bis zu 600.000 können noch eingeschlossen sein. Die Flucht ist extrem gefährlich, da der IS gedroht hat, jeden zu töten, der hinaus will aus West-Mossul. Hinzu kommen die Frontlinien, die Flüchtlinge überqueren müssen, um sich in Sicherheit zu bringen.