Irakische Truppen haben im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die symbolisch wichtige Al-Nuri-Moschee in Mossul eingekreist. Wie Radio Vatikan unter Berufung auf irakische Quellen meldet, stehen die Kämpfer inzwischen 600 Meter vor dem Gotteshaus. Kampfhubschrauber nahmen Stellungen der Extremisten in der Altstadt mit Maschinengewehren und Raketen unter Beschuss.

In der jahrhundertealten Moschee hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi im Jahr 2014 ein Kalifat ausgerufen. Der Verlust des Gebäudes wäre für die Islamisten eine schwere Niederlage. Die irakische Armee hat bereits den Ostteil und große Teile des Westteils Mossuls zurückerobert. Zuletzt nahm sie auch den Bahnhof ein.



Eine Kampfpause wegen schlechten Wetters nutzten Tausende Bewohner, um vor den Gefechten zu flüchten. Unter ihnen waren vor allem Frauen und Kinder. Mehrere Bewohner berichteten, sie hätten seit Wochen kaum etwas gegessen. In der umkämpften Stadt könnten noch 600.000 Menschen leben.



Die Dschihadisten leisten mit Granaten, Scharfsschützen sowie von Selbstmordattentätern gelenkten Autos Widerstand. Schätzungsweise 2.000 IS-Kämpfer halten sich noch in Mossul auf. Laut den irakischen Streitkräften lasse der Widerstand jedoch nach. Dafür spreche, dass der IS mittlerweile vor allem auf Autobomben setze.



Bei der Offensive gelang es den Sicherheitskräften nach eigenen Angaben auch, einen wichtigen IS-Kommandeur festzunehmen. Dabei handele es sich um den örtlichen Chef der Diwan al-Hisba – einer Art Religionspolizei, die die Einhaltung der strengen IS-Regeln durchsetzen soll.

Mossul ist die letzte Hochburg des IS im Irak. Auch im benachbarten Syrien stehen die Islamisten unter Druck: Dort soll nach kurdischen Angaben im April der Angriff auf das IS-Zentrum Rakka beginnen, wo noch viele Anführer vermutet werden. Experten gehen davon aus, dass der IS nach Niederlagen in Mossul und Rakka in den Untergrund geht und weiter Anschläge verübt.