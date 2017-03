Der US-Heimatschutzminister John Kelly will künftig illegal einreisende Menschen aus Lateinamerika zur Abschreckung von ihren Kindern trennen. "Das ist genau das, was ich beabsichtige", sagte Kelly während einer CNN-Sendung.



Die Kinder sollen vorübergehend bei Pflegefamilien oder bei bereits in den USA lebenden Verwandten untergebracht werden, während ihre Eltern verhört würden. "Wir haben viel Erfahrung darin, uns um unbegleitete Minderjährige zu kümmern", sagte Kelly. Sein Ministerium ziehe alles in Betracht, was Menschen aus Lateinamerika von der gefährlichen Reise über Mexiko in die USA abschrecken könne. Die Menschen seien Schleusern ausgeliefert, ein Großteil der Frauen werde sexuell missbraucht, sagte Kelly.



Der Kampf gegen illegale Einwanderung über die Südgrenze in die USA gehört zu den großen Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump. Kelly ist mit der Umsetzung neuer US-Einwanderungsrichtlinien betraut und soll den von Trump per Dekret angeordneten Bau einer Mauer entlang der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko überwachen. Mit der Mauer will Trump die illegale Einwanderung bekämpfen.



Am Montag hatte Trump ein neues Einreisedekret unterschrieben. Betroffen sind Bürger aus Syrien, Libyen, Sudan, Jemen, Somalia und dem Iran. Sie sollen kein neues Visum für Reisen in die USA bekommen.