Vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei soll es nach Angaben der Koordinierungsstelle der Regierungspartei AKP keine weiteren Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland geben. Die Entscheidung sei in Ankara getroffen worden, sagte eine Sprecherin der Koordinierungsstelle mit Sitz in Köln: "Alle zukünftigen Veranstaltungen, die geplant waren, sind abgesagt."

Dabei handelt es sich ihr zufolge um Informationsveranstaltungen von AKP-Abgeordneten. Weitere Auftritte von Ministern seien ohnehin nicht mehr geplant gewesen, ebenso wenig ein Auftritt von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Türkische Regierungsvertreter Türkische Politiker in Deutschland 10. Februar 2008: Ministerpräsident Erdoğan warnt die Türken in Deutschland vor zu viel Anpassung. "Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagt er vor etwa 16.000 Anhängern in Köln.



27. Februar 2011: Bei seinem Auftritt vor rund 10.000 Menschen in Düsseldorf fordert Erdoğan seine Landsleute zwar auf, sich zu integrieren, lehnt aber erneut eine völlige Anpassung ab: "Unsere Kinder müssen Deutsch lernen, aber sie müssen erst Türkisch lernen."



4. Februar 2014: Erdoğan wirbt auf einer Veranstaltung unter dem Motto Berlin trifft den großen Meister vor etwa 4.000 Zuhörern um Stimmen für die bevorstehende Direktwahl des türkischen Präsidenten. Mai 2014 bis Mai 2015 24. Mai 2014: Nach dem Grubenunglück im türkischen Soma kritisiert Erdoğan vor etwa 15.000 Anhängern in Köln die Berichterstattung in Deutschland. Erneut wirbt er für die Präsidentenwahl. Zur selben Stunde ziehen 45.000 Gegendemonstranten durch die Innenstadt.



12. Januar 2015: Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ruft in Berlin vor etwa 3.000 Anhängern der AKP-Partei zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf.



10. Mai 2015: Im Vorfeld der Parlamentswahl in der Türkei fordert Staatschef Erdoğan vor etwa 14.000 Anhängern in Karlsruhe, dass sich Menschen mit türkischem Migrationshintergrund integrieren, dabei aber Werte, Religion und Sprache ihrer Heimat bewahren. Nach dem Putschversuch 31. Juli 2016: Gut zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei spricht Sportminister Akif Çağatay Kılıç in Köln auf einer Pro-Erdoğan-Demonstration vor etwa 40.000 Menschen. Eine Livezuschaltung des Präsidenten auf Großleinwand wurde angesichts der aufgeheizten Stimmung zuvor verboten.



18. Februar 2017: Ministerpräsident Binali Yıldırım wirbt vor rund 10.000 Menschen in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am Referendum im April können sich auch rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland beteiligen.



2. März 2017: Aus Sicherheitsgründen verweigert die Stadt Gaggenau dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağ einen Wahlkampfauftritt. Die Stadt Köln lehnt eine Anfrage für einen Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi ab. Tags darauf wird ein Auftritt Zeybekçis in Frechen bei Köln verweigert.

Zuvor hatte der Präsident der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) in einem Interview mit der Wirtschaftswoche von dem Verzicht auf weitere Wahlkampfauftritte berichtet. "Wir werden bis zum Referendum keine weiteren Veranstaltungen mit türkischen Regierungsvertretern organisieren", wird Zafer Sirakaya dort zitiert. Stattdessen solle es Informationsveranstaltungen auf lokaler Ebene geben – ohne dass türkische Politiker dabei als Gastredner auftreten sollten.

Der 2004 gegründete Verein UETD gilt als verlängerter Arm der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP. Nach eigenem Verständnis ist die UETD ein politischer und sozialer Lobbyverband für die Belange der hier lebenden Türken. In Deutschland trat die UETD zuletzt vor allem durch die Organisation umstrittener Veranstaltungen mit türkischen Ministern in Erscheinung.

Die Türken stimmen am 16. April über eine Verfassungsreform ab, die weitreichende Befugnisse für Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan vorsieht. Die in der Bundesrepublik lebenden Türken dürfen an dem Referendum teilnehmen.