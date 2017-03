Die Staatsaffäre zwischen Nordkorea und Malaysia, ausgelöst durch den Mord an Kim Jong-Uns Halbbruder Kim Jong Nam, spitzt sich immer weiter zu. Die nordkoreanische Regierung von Machthaber Kim Jong-Un hat Malaysiern vorübergehend die Ausreise aus dem Land untersagt. Mit dem Schritt solle die Sicherheit der Diplomaten und Bürger in Malaysia sichergestellt werden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA. Das Außenministerium habe die malaysische Botschaft informiert und hoffe, dass die Angelegenheit rasch geklärt werden könne.



Malaysia reagierte auf die Ausreisesperre für Malaysier seinerseits mit einem Verbot der Ausreise für Angestellte der nordkoreanischen Botschaft. "Keinem Beamten oder Angestellten der Botschaft der DPRK ist es erlaubt, das Land zu verlassen", erklärte das malaysische Innenministerium. Ahmad Zahid Hamidi, der stellvertretende Ministerpräsident von Malaysia, teilte mit, der Grund sei, dass die Regierung in Pjöngjang den mutmaßlichen Mordfall

an Kim Jong Nam "manipuliert" habe. Man wolle sich nicht an Nordkorea rächen, aber wenn ein Land die internationalen diplomatischen Regeln und Ethiken missachte, habe man keine andere Wahl, sagte Zahid.



Die Beziehungen zwischen Malaysia und Nordkorea haben sich in den letzten Wochen rapide verschlechtert. Die malaysischen Ermittlungen zu dem Mordfall an Kim Jong Nam werden von Nordkorea abgelehnt. Botschafter Kang Chol hatte Malaysia beschuldigt, mit den Feinden Nordkoreas gemeinsame Sache zu machen. Eine von Kuala Lumpur geforderte Entschuldigung für diese Äußerung lehnte Kang ab, als Folge sollte dieser als unerwünschte Person ausreisen. Zuletzt hatte Malaysia angekündigt, Nordkoreaner dürften nicht mehr ohne Visum in das Land reisen – dies war zuvor noch möglich gewesen.

Acht verdächtige Nordkoreaner

Die Ermittler in Malaysia verdächtigen acht Nordkoreaner, an dem Mord an Kim Jong-Uns Halbbruder beteiligt gewesen zu sein. Bislang konnte nur einer von ihnen vernommen werden, er wurde jedoch mangels Beweisen am Freitag freigelassen. Die diplomatische Krise führte bereits dazu, dass Malaysia und Nordkorea gegenseitig ihre Botschafter auswiesen.



Nach Angaben der malaysischen Polizei halten sich weiterhin zwei Verdächtige in der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur auf. Die nordkoreanischen Behörden arbeiteten nicht mit den Ermittlern zusammen, sagte der zuständige Polizeichef.



Kim Jong Nam war Mitte Februar am Flughafen von Kuala Lumpur vergiftet worden. Zwei Frauen wird zur Last gelegt, ihm das Nervengift VX ins Gesicht gewischt zu haben. Kim starb kurz darauf auf dem Weg ins Krankenhaus. Die beiden Verdächtigen, eine Vietnamesin und eine Indonesierin, wurden wegen Mordes angeklagt. Sie sagten aus, sie seien für eine Reality-TV-Show angeworben worden. Mehrere weitere Nordkoreaner werden mit dem Anschlag in Verbindung gebracht.



Kim Jong Nam lebte mit seiner Familie in Macau unter dem Schutz der chinesischen Regierung. Er hatte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert. Südkoreanische und US-Regierungsvertreter gehen davon aus, dass der Mord von Nordkorea geplant wurde. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines älteren Halbbruders.