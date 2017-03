Nordkorea ist nach Angaben Südkoreas offenbar ein neuerlicher Raketentest misslungen. Eine Rakete sei von der Ostküste des Landes abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Man gehe davon aus, dass der Test fehlgeschlagen sei. Um was für einen Raketentyp es sich handelte, war zunächst unklar. Zuvor hatte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf eine nicht genannte Regierungsquelle in Tokio gemeldet, es gebe Hinweise, wonach ein nordkoreanischer Raketentest gescheitert sein könnte.

Erst zu Beginn der Woche hatte Nordkorea der landeseigenen Nachrichtenagentur zufolge ein neues Raketentriebwerk mit hohem Schub getestet. Machthaber Kim Jong Un lobte den Test, bei dem er selbst anwesend war, als "Ereignis von historischer Bedeutung" für die inländische Raketenindustrie, wie die staatliche Agentur KCNA mitteilte.



Das US-Militär hatte danach einen weiteren nordkoreanischen Raketenstart erwartet und die Vorbereitungen dafür in der Küstenstadt Wonsan beobachtet. Dort waren laut US-Militär Startvorrichtung für Raketengeschosse bewegt worden. Zudem seien VIP-Sitzplätze aufgebaut worden. Südkorea führt derzeit gemeinsame Militärmanöver mit den Vereinigten Staaten durch, die von Nordkorea als Übung für eine Invasion gewertet werden.

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen. Die kommunistische Führung in Pjöngjang hatte Anfang dieses Monats in der Region erneut mehrere ballistische Testraketen gestartet. Nach Angaben Südkoreas flogen sie etwa 1.000 Kilometer, bevor sie im Japanischen Meer niedergingen.