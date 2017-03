Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu will auch nach der Absage einer von ihm geplanten Kundgebung im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg auf jeden Fall am Abend in der Hansestadt auftreten. "Ich werde unsere Bürger heute Abend in Hamburg treffen. Niemand kann uns hindern, die Begegnung mit unseren Bürgern zu suchen", sagte Çavuşoğlu bei einem Treffen mit mehreren Konsuln in Istanbul.

Ein Sprecher für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP in Deutschland sagte, es werde nach einem geeigneten anderen Veranstaltungsort gesucht. Sollte sich nichts finden, werde Çavuşoğlu in der Residenz des türkischen Generalkonsuls im Stadtteil Uhlenhorst sprechen. Der ursprünglich vorgesehene Veranstaltungsort, eine Hochzeitshalle in Wilhelmsburg, war wegen Brandschutzmängeln gesperrt worden. Dort wollte Çavuşoğlu vor mehreren hundert Landsleuten für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei werben. Für diesen Mittwoch ist nach wie vor ein Treffen des Ministers mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) vorgesehen.

Ein Vertreter des Außenministeriums sagte, nach der Absage zweier Orte sei nun ein dritter Veranstaltungsort gefunden worden. Ein möglicher Auftritt Çavuşoğlus in einem Festsaal in Norderstedt im Norden Hamburgs wurde von der dortigen Polizei dementiert: "Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge findet in dem in Rede stehenden Festsaal im Mühlenweg heute keine Veranstaltung statt." Und auch für andere Orte im Stadtgebiet lägen keine Hinweise vor.

Die Entscheidung des Bezirksamts Mitte, den Auftritt in Wilhelmsburg abzusagen, war in der Türkei auf scharfe Kritik gestoßen. Çavuşoğlu selbst warf im Gespräch mit der türkischen Zeitung Hürriyet Deutschland vor, Druck auszuüben, "damit für die AKP ein Nein herauskommt" im Referendum. Am 16. April wird in der Türkei über das von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan und seiner AKP angestrebte Präsidialsystem abgestimmt. Çavuşoğlu wiederholte in dem Interview Erdoğans Vergleich Deutschlands mit dem Dritten Reich: "Alle Praktiken ähneln denen der Nazi-Zeit." Besitzer von Veranstaltungsorten würden sogar bedroht, sagte der Minister ohne Belege zu nennen. Die Absagen der Auftritte in Deutschland seien antidemokratisch und rechtswidrig. Mehrere Auftritte türkischer Regierungsmitglieder waren zuletzt von den Kommunen aus Sicherheitsgründen gestoppt worden.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım sagte, er habe bei seinem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Wochenende vereinbart, künftig im vorhinein eine Lösung für Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland zu finden. "Wir haben die Sorgen der Türkei klar zum Ausdruck gebracht", sagte er. Demokratie bedeute, "Ideen zu teilen ohne Einschränkungen".