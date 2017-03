Die niederländische Regierung hat am Samstag dem Flugzeug des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu die Landeerlaubnis entzogen. Çavuşoğlu wollte am Samstag in Rotterdam auf dem Gelände des türkischen Konsulats für das Verfassungsreferendum werben, mit dem die Vollmachten von Präsident Recep Tayyip Erdoğan ausgeweitet werden sollen. Die Regierung begründete das Verbot mit "Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit".



Erdogan sagte am Samstag bei einer Veranstaltung in Istanbul, das Einreiseverbot sei ein "Relikt" des Nationalsozialismus. Er drohte mit Landeverboten für niederländische Flugzeuge in der Türkei.

Die Türken sollen am 16. April über die umstrittene Verfassungsänderung abzustimmen, mit der Erdoğans Vormachtstellung zementiert werden soll. Der Rotterdamer Bürgermeister Ahmed Aboutaleb hatte am Mittwoch in einem Schreiben an den Stadtrat mitgeteilt, die Veranstaltung mit Çavuşoğlu sei abgesagt. Der Eigentümer des Veranstaltungsorts stelle diesen nicht länger zur Verfügung. Der niederländische Außenminister Bert Koenders hatte einen Auftritt seines türkischen Kollegen aus Sicherheitsgründen als unerwünscht bezeichnet. Für den Besuch eines türkischen Regierungsvertreters zugunsten einer politischen Kampagne für die Volksabstimmung werde es keine Zusammenarbeit geben.



Mehrere deutsche Städte hatten bereits Wahlkampfauftritte türkischer Politiker untersagt. Unter anderem waren zwei Auftritte des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekçi in Köln-Porz und Frechen verboten worden, da die örtlichen Behörden Sicherheitsbedenken hatten. Das Bundesverfassungsgericht hatte in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss darauf verwiesen, dass sich ausländische Regierungspolitiker in Deutschland zumindest in amtlicher Funktion nicht auf das Einreise- und Rederecht berufen könnten. Schon die Genehmigung zur Einreise in Deutschland falle in die Zuständigkeit der Bundesregierung.