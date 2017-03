31. Juli 2016: Gut zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei spricht Sportminister Akif Çağatay Kılıç in Köln auf einer Pro-Erdoğan-Demonstration vor etwa 40.000 Menschen. Eine Livezuschaltung des Präsidenten auf Großleinwand wurde angesichts der aufgeheizten Stimmung zuvor verboten.



18. Februar 2017: Ministerpräsident Binali Yıldırım wirbt vor rund 10.000 Menschen in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am Referendum im April können sich auch rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland beteiligen.



2. März 2017: Aus Sicherheitsgründen verweigert die Stadt Gaggenau dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağ einen Wahlkampfauftritt. Die Stadt Köln lehnt eine Anfrage für einen Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi ab. Tags darauf wird ein Auftritt Zeybekçis in Frechen bei Köln verweigert.