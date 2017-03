Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist zu seinem Antrittsbesuch nach Moskau gereist. In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Interfax warb er für eine Abrüstung zwischen Russland und der Nato. Gabriel verteidigte aber die Stationierung der Nato-Truppen in Polen und im Baltikum. Sie seien eine Reaktion auf die militärische Übermacht Russlands in der Region.

Gabriel plädierte dafür, den Nato-Russland-Rat wieder regelmäßig tagen zu lassen und die angespannte Lage im Ostseeraum mithilfe von Gesprächen zu entschärfen. "Einen Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges müssen wir um jeden Preis verhindern", sagte Gabriel. Die Nato hatte die Treffen mit Russland mehr als zwei Jahre lang ausgesetzt, nachdem Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte. Jetzt finden sie wieder unregelmäßig statt.



Derzeit sind 4.000 Soldaten der Nato in Polen und im Baltikum stationiert. Die Bundeswehr führt ein Bataillon im litauischen Rukla, das etwa 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt. Russland hat Truppen an seine Westgrenze verlegt und will Raketen in der Exklave Kaliningrad stationieren, die mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden können und eine Reichweite bis nach Berlin haben.

Über die Aufrüstung an der Nato-Ostflanke und Russlands Westgrenze hat Gabriel auch mit seinem polnischen Amtskollegen Witold Waszczykowski gesprochen. Ihn hatte Gabriel am Mittwoch in Warschau getroffen. Dabei sagte Waszczykowski, dass sich Polen durch die Nato-Truppen sicherer fühle. Gabriel befürwortete die Truppenverlegungen und wies russische Kritik zurück: Angesichts der "gewaltigen Militärmaschinerie" auf russischer Seite könne man nicht davon sprechen, dass der Westen mit einer Aufrüstungsspirale begonnen hätte.

Gabriel will Friedensprozess in der Ukraine vorantreiben

Für Donnerstag ist ein Treffen Gabriels mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow geplant. Am Nachmittag soll der deutsche Vizekanzler zudem mit Präsident Wladimir Putin sprechen. Hauptthema des Besuchs soll der stockende Friedensprozess in der Ostukraine sein. In dem Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen sind Deutschland und Frankreich Vermittler. Seit Monaten kommt die Umsetzung des zwei Jahre alten Friedensabkommens von Minsk aber nicht voran. Daher gibt es nun Überlegungen, die USA stärker einzubinden. Gabriel war wegen der Ukraine-Krise bereits als Wirtschaftsminister dreimal in Moskau.



Auch über die Situation in Syrien und Libyen will Gabriel mit der russischen Regierung sprechen. Zunächst trifft er sich aber mit Leitern regierungskritischer Medien, Umweltschützern und Gewerkschaftern zu einer Gesprächsrunde. Dazu ist auch Lew Gudkow eingeladen, Chef des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Lewada.