Irakische Regierungstruppen haben die letzten von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) kontrollierten Stadtviertel von Mossul umzingelt. Die Kämpfe gegen IS-Extremisten dauerten dort an, sagte ein Vertreter der internationalen Anti-IS-Koalition am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Bagdad. Die Armee kontrolliere nun auch die letzte Straße, die aus Mossul herausführe, erklärte Brett McGurk, der Sondergesandte der Anti-IS-Koalition.



Am Wochenende kämpfte die irakische Armee in den Vierteln al-Dschadida und al-Aghawat sowie in Bab al-Tub in der Nähe der Altstadt von Mossul. Wegen der engen Gassen können dort gepanzerte Fahrzeuge nicht eingesetzt werden. Die Regierungstruppen hatten am 19. Februar eine Offensive zur Rückeroberung von West-Mossul aus der Hand des IS gestartet. Ende Januar nahmen sie nach gut dreimonatigen Kämpfen den Ostteil der zweitgrößten irakischen Stadt ein.



Die Extremisten sind den irakischen Militär- und Polizeieinheiten zahlenmäßig weit unterlegen. Sie verteidigen Mossul allerdings erbittert mit Selbstmordattentätern, Heckenschützen und Granatwerfern. Rund 600.000 Zivilisten sind in der Stadt eingeschlossen und werden von den Extremisten als menschliche Schutzschilde missbraucht.

Ein Kommandeur der irakischen Eliteeinheit CTS rechnet damit, dass die Eroberung des Westteils der an beiden Ufern des Tigris liegenden Metropole schneller gehen werde als beim Ostteil. Dort hatten die irakischen Streitkräfte und ihre Verbündeten 100 Tage benötigt.

Massengrab in der Nähe des Gefängnisses

Beim Vorrücken gegen den IS haben irakische Truppen eigenen Angaben zufolge nordwestlich von Mossul ein Massengrab mit etwa 500 Leichen entdeckt. Die verscharrten Körper seien nahe dem Badusch-Gefängnis gefunden worden. Eine mit der Regierung verbündete schiitsche Miliz hatte die Anstalt vor wenigen Tagen vom "Islamischen Staat" erobert. Der IS kontrollierte das Badusch-Gefängnis seit Juni 2014. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) exekutierten die Dschihadisten damals Berichten zufolge 600 Gefangene.

Seit dem Beginn ihrer Offensive in West-Mossul vor knapp einem Monat hat die irakische Armee nach eigenen Angaben große militärische Erfolge erzielt. Zuletzt eroberten die irakischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge den wichtigsten Bahnhof im Westen Mossuls zurück. Zahlreiche Sprengsätze der Dschihadisten rund um die Haltestelle seien entschärft worden. Rund ein Drittel von West-Mossul sei von der Dschihadistenmiliz IS zurückerobert worden, sagte ein Armeevertreter. Aus Rücksicht auf die Zivilbevölkerung müssten die Einheiten allerdings vorsichtig vorgehen.



Der IS habe im Irak bereits mehr als 60 Prozent des Gebiets verloren, das er einst kontrolliert habe, sagte McGurk weiter. Die Terrormiliz hatte Mossul und andere Teile im Norden und Westen des Iraks im Sommer 2014 überrannt. Zeitweise kontrollierten die Extremisten fast ein Drittel des Staatsgebietes, bevor die Armee mit den Offensiven zur Rückeroberung von Städten wie Anbar oder Tigris begann. Im vergangenen Oktober startete das Militär die Offensive auf Mossul. Den Ostteil dieser letzten großen IS-Bastion im Irak hatte das Militär im Januar für "vollständig befreit" erklärt. In Mossul hatte der Anführer des IS, Abu Bakr al-Bagdadi 2014 sein Kalifat ausgerufen, ein streng islamisches Reich in Syrien und im Irak.