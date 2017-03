Ein friedlicher palästinensischer Staat an der Seite Israels ist nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trotz aller Rückschläge immer noch der beste Weg, den Nahost-Konflikt zu beenden. "Ich sehe nach wie vor keine vernünftige Alternative für das Ziel einer Zweistaatenlösung", sagte die Kanzlerin vor einem Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Berlin.

Der Ausbau der jüdischen Siedlungen im Westjordanland führe zu einer "Erosion der Zweistaatenlösung". Israels Zukunft als "ein jüdischer und ein demokratischer Staat" sei auf diesem Weg auf Dauer nicht zu erhalten, warnte Merkel. An die Adresse der Palästinenser sagte sie, wenn diese Frieden wollten, sei es falsch, Israel in internationalen Gremien, "einseitig anzuprangern". Bei der Unterredung mit Abbas werde sie deutlich machen, dass eine "positive Dynamik" nötig sei, um die Idee einer Zweistaatenlösung zu erhalten, sagte Merkel. Sie werde dabei immer wieder für direkte Gespräche zwischen den Konfliktparteien werben.

US-Präsident Donald Trump hatte jüngst erklärt, ein unabhängiger Palästinenserstaat an der Seite Israels sei nicht die einzig mögliche Lösung für den Konflikt – was die palästinensische Autonomieregierung aufgeschreckt hatte. Abbas wird demnächst zu einem ersten Besuch bei der neuen Regierung in Washington erwartet.

Abbas hatte schon am Vorabend des Treffens gesagt, er wünsche sich Deutschland in einer Vermittlerrolle im Nahost-Konflikt. Deutschland habe gute Beziehungen zu Israel und den Palästinensern, sagte Abbas bei einer Veranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung.

In einem ZDF-Interview kündigte Abbas außerdem an, seine Delegation wolle "Deutschland und Frau Merkel bitten, Palästina als Staat anzuerkennen". Andere europäische Länder wie Schweden oder auch der Vatikan hätten das vorgemacht. Auch er habe "klar die Vision einer Zweistaatenlösung vor Augen".

Abbas fordert Boykott

Abbas sprach sich in dem Interview zudem für eine "klare Weiterentwicklung bestimmter politischer Positionen in Europa" aus. Das schließe auch die israelische Siedlungspolitik mit ein. So seien die Siedlungen "aus europäischer Sicht illegitim, also sollten die Produkte aus den Siedlungen ebenfalls so behandelt werden".

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte den 81-jährigen Abbas auf, endlich seine Nachfolge zu regeln. Ansonsten könne ein gefährliches Vakuum entstehen, sagte der Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages der Deutschen Presse-Agentur. Ein möglicher Nachfolger wäre aus seiner Sicht der derzeit noch in Israel inhaftierte Politiker Marwan Barghuti. Dieser habe großen Rückhalt in der Bevölkerung und könne vielleicht auch eine Aussöhnung zwischen seiner Fatah und der radikal-islamischen Hamas-Bewegung herbeiführen.

Abbas wird nach dem Treffen mit Merkel auch mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) zusammenkommen.