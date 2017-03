Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hält an ihrer Forderung nach einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum fest, sollte es zu einem harten Brexit kommen. "Der Brexit ist kein Spiel", sagte Sturgeon in einem Interview mit der britischen BBC. Die Auswirkungen für Großbritannien sowie für Schottland seien sehr ernst. Zuvor hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass die Politikerin mit ihrer Forderung nach dem Referendum geblufft haben könnte.



Als Zeitpunkt für das Referendum brachte sie Herbst 2018 ins Gespräch. Dieser Zeitpunkt sei vernünftig, sagte Sturgeon. Allerdings sei noch nichts entschieden. Die britische Premierministerin Theresa May will den Antrag zum Austritt aus der EU in diesem Monat einreichen. Zwei Jahre später, im Frühjahr 2019, würde das Land dann ausscheiden.



Die schottische Regierung ist verärgert, weil May einen klaren Schnitt von der EU anstrebt und Großbritannien damit den Zugang zum Binnenmarkt verlieren dürfte. Sturgeon fordert einen Sonderstatus für Schottland innerhalb des europäischen Binnenmarkts. Andernfalls will sie die Schotten erneut über die Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen lassen.

Anders als England und Wales hatten die Schotten im vergangenen Jahr für einen Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Im Jahr 2014 hatten die schottischen Nationalisten ein Referendum über eine Abspaltung vom Königreich verloren.