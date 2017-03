Das türkische Außenministerium hat einen Aufruf der Europäischen Union zur Mäßigung im Konflikt um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Europa als "wertlos" bezeichnet. Die EU habe sich auf die Seite der Niederlande gestellt, obwohl deren Regierung Menschenrechte und europäische Werte klar verletzt habe, kritisierte das Ministerium. Die Mitteilung der EU bestärke Extremismus wie Ausländerfeindlichkeit und antitürkische Gefühle. Der diplomatische Konflikt zwischen der Türkei und den Niederlanden sowie Deutschland wegen der Auftrittsverbote für türkische Minister weitet sich damit auf die gesamte EU aus.

Die EU hatte die türkische Regierung am Montag aufgefordert, "auf überzogene Erklärungen und Handlungen zu verzichten, welche die Lage weiter zu verschärfen drohen". Dennoch verkündete die türkische Regierung nach einer Kabinettssitzung am Montagabend, dass der niederländische Botschafter nicht in die Türkei zurückkehren dürfe. Außerdem werde der türkische Luftraum für sämtliche niederländischen Diplomaten gesperrt, kündigte der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmuş an. Alle hochrangigen politischen Gespräche mit den Niederlanden würden gestoppt. Zudem werde die Regierung das Parlament bitten, sich aus einer niederländisch-türkischen Freundschaftsgruppe zurückzuziehen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte den Niederlanden – wie zuvor auch deutschen Behörden – Nazimethoden vorgeworfen und angekündigt, die Auftrittsverbote türkischer Minister in den Niederlanden vom Europäischen Gerichtshof verhandeln lassen zu wollen. Der türkische Europaminister Ömer Çelik hatte zudem damit gedroht, das Flüchtlingsabkommen mit der EU in Teilen auszusetzen.

Die niederländischen und deutschen Regierungen reagierten auf die Verschärfung des Konflikts und gaben jeweils Reisewarnungen für die Türkei heraus. Am Montagabend war der Streit auch Thema beim niederländischen TV-Duell vor der Parlamentswahl am Mittwoch.



Die Niederlande verlangen eine offizielle Entschuldigung von Erdoğan für dessen Beschuldigungen. Unterstützung kommt von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die den Niederlanden ihre Solidarität ausgesprochen hatte. "Ich habe die türkischen Vergleiche mit dem Nationalsozialismus im Bundestag abgelehnt, das gilt auch für die Niederlande", sagte Merkel. Daraufhin warf Erdoğan Merkel vor, Terrorismus zu unterstützen.

Auch in Deutschland wollen türkische Minister Wahlkampf machen

Hintergrund der jüngsten Eskalation ist, dass die Niederlande am Wochenende dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Einreise verweigert und Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya des Landes verwiesen hatten. Daraufhin kam es in Rotterdam zu Demonstrationen von Erdoğan-Anhängern, die die Polizei auflöste. Die türkische Regierung hatte das Vorgehen scharf kritisiert.



Die Türkei schickt derzeit Minister in EU-Staaten, um bei dort lebenden Türken für das Verfassungsreferendum am 16. April zu werben. Würde das Referendum zugunsten der Regierung entschieden, würden Erdoğans Machtbefugnisse deutlich ausgeweitet. Auch in Deutschland wollen türkische Vertreter Wahlkampf machen. In den vergangenen Wochen hatten jedoch mehrere Kommunalbehörden Wahlkampfauftritte von türkischen Ministern abgesagt – was große Verärgerung bei der türkischen Regierung hervorgerufen hatte.