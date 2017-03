Niederlande - Der Anti-Wilders Jesse Klaver, Parteichef der niederländischen GrünLinks-Partei, gilt als Shooting Star des Wahlkampfes und Hoffnungsträger des linksliberalen Spektrums. Manche vergleichen ihn mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. © Foto: Dylan Martinez/Reuters

Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, Bahnhofsvorplatz in Leiden. Nur der Name der Stadt ist etwas irreführend für einen Auftritt des Jessias. Ansonsten passt das Setting: Krokusse strecken ihre Blüten in die Sonne, das Lied der Meisen klingt nach Aufbruch. Viele Neugierige sind gekommen, die den Jessias wie einen Heilsbringer empfangen.

Jesse Klaver, Spitzname Jessias, hat nicht viel Zeit, eine gute Viertelstunde nur. Aber in Zeiten, in denen Geert Wilders die Niederlande von innen spaltet und Recep Tayyip Erdoğan von außen die ganz großen Verbalgeschütze auffährt, können 15 Minuten Zuversicht einen ganzen Tag retten. Vielleicht sogar einen Teil dazu beitragen, dass eine der größten Wahlüberraschungen der niederländischen Geschichte wahr wird.

Normalerweise müssen Flyerverteiler politischer Parteien sich anstrengen, damit Passanten ihnen ihre Botschaft abnehmen. Dem Jessias werden vor dem Bahnhof die Infoblätter aus der Hand gerissen. Die Kameras halten drauf, er lächelt. Die jungen Menschen, die ihn umringen, lächeln zurück. Leiden, die malerische Universitätsstadt zwischen Den Haag und Amsterdam, ist ein fröhlicher Ort an diesem letzten Morgen vor dem Parlamentswahltag. Und der neue Popstar der niederländischen Politik wird hier gefeiert.

Klavers Spitzname, die Inszenierung als Schönling, all das mag ein Quäntchen übertrieben wirken. Aber was heißt das schon vor einer Wahl, die einige zur Schicksalsentscheidung für die Niederlande, andere zum Zukunftstest für die ganze EU erklärt haben?

Jesse Klaver würde so weit nicht gehen. Er sagt Sätze wie: "Wir wollen den Populismus bekämpfen." Oder: "Die traditionellen Parteien gewinnen keine Wahlen mehr." Und: "Es braucht grundlegende Veränderungen." Immerhin hat er etwas vorzuweisen neben seinem Alter und seinem Aussehen, das ihn nicht bloß oberflächlich von allen anderen Spitzenkandidaten unterscheidet. Der 30-Jährige hat als jüngster antretender Parteivorsitzender die Umfragewerte seiner Partei vervierfacht. Zu seinem letzten großen Meetup (so nennt er die Events seiner Bewegung) in Amsterdam kamen mehr als 6.000 meist junge Unterstützer.

Der "Justin Trudeau der Niederlande"

Um eine Ahnung zu bekommen, was der Jessias in den Niederlanden mit den GroenLinken erreichen könnte, muss man sich vorstellen, in Deutschland würde die FDP bei der Bundestagswahl um die 20 Prozent holen und der SPD fast den Rang ablaufen.



Selbst wenn das Wahlergebnis von GroenLinks einige Prozentpunkte unter der aktuellen Vorhersage liegen würde, hätte Klaver eine fast tote Partei nicht nur wiederbelebt, sondern zu neuen Höhenflügen animiert. GroenLinks hatte bei den Wahlen von 2012 gerade so 4 Parlamentssitze geholt, jetzt könnte die Partei 16 plus x Mandate gewinnen und in einer neuen Regierung der entscheidende Koalitionspartner werden, der den neuen Regierungschef ermächtigt.

Selbst die völlige Überraschung ist denkbar geworden. Wenn sich die letzten unentschlossenen Wähler auch dem "Justin Trudeau der Niederlande" (Associated Press) anschließen, könnte er sogar selbst eine Option für den Posten des Ministerpräsidenten sein. In diesem turbulenten Wahlkampfendspurt ist in den Niederlanden fast nichts mehr ausgeschlossen. In Leiden sprechen Beobachter gar von einem Obama-Effekt, so wie er 2008 die USA erfasst hatte. Klaver sagt nicht yes, we can. Aber die Schlagworte seines Wahlkampfes – Optimismus, Hoffnung und immer wieder Veränderung – klingen ganz nach dem Vorgänger von Donald Trump.

Wie konnte so etwas in den kleinen Niederlanden passieren?