Die USA wollen trotz der neuen Spannungen mit Nordkorea Kampfdrohnen nach Südkorea verlegen. Eine Armeeeinheit und "zwei bis drei" unbemannte Flugzeuge vom Typ MQ-1C Gray Eagle sollten bis Anfang nächsten Jahres auf dem Luftwaffenstützpunkt Kunsan stationiert werden, kündigte das US-Verteidigungsministerium an. Dadurch würden die Kapazitäten "zur Überwachung und Aufklärung" der dort stationierten US-Truppen sowie der südkoreanischen Verbündeten gestärkt.

Die Pläne zur permanenten Stationierung von Kampfdrohnen seien nicht auf Südkorea begrenzt, sagte ein Pentagonsprecher. Auch in anderen Ländern sei dies vorgesehen. Jede Division des US-Heeres soll demnach mit eigenen Drohnen ausgerüstet werden.



Nordkorea hatte vor einer Woche vier Raketen gestartet und damit erneut seine Nachbarländer und die USA provoziert. Das Regime von Machthaber Kim Jong Un bezeichnete den Raketentest als Übung für einen Angriff auf die US-Streitkräfte in Japan. Dort sind etwa 50.000 US-Soldaten stationiert, weitere 28.000 befinden sich auf US-Stützpunkten in Südkorea. Angesichts der Bedrohung durch Nordkorea bauen die USA das Raketenabwehrsystem THAAD in Südkorea auf.

Ein vom US-Flugzeugträger "USS Carl Vinson" geführter Marineverband befindet sich derzeit in der Region, um an Übungen mit Südkorea teilzunehmen. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA nannte die Ankunft der US-Schiffe Teil eines "rücksichtslosen Vorhabens", Nordkorea anzugreifen. Sollten die US-Schiffe die Souveränität und Würde Nordkoreas auch nur im Geringsten verletzen, werde die nordkoreanische Armee "erbarmungslose höchstpräzise Angriffe vom Boden, aus der Luft, von der See und unter Wasser starten".