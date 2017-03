Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut Raketentests durchgeführt. Die getesteten Geschosse sollen eine Reichweite von etwa 1.000 Kilometern gehabt haben. Das südkoreanische Militär teilte mit, die Raketen seien von dem Areal Tongchang-ri aus abgeschossen worden, in dem sich eine Raketen-Teststation befinde. Was genau abgefeuert wurde, war zunächst nicht klar. Pjöngjang hatte in den vergangenen Monaten wiederholt Raketentests durchgeführt.

Drei Raketen sind nach Angaben des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe innerhalb der japanischen 200-Meilen-Zone ins Meer gestürzt. Ein Sprecher der japanischen Regierung nannte den Raketentest eine ernsthafte Bedrohung der japanischen Sicherheit. Japan könne die Provokationen Nordkoreas nicht tolerieren, hieß es weiter. Nordkorea hat bereits bei früheren Raketentests die 200-Meilen-Zone vor der japanischen Küste erreicht.

Am Mittwoch haben Südkorea und die USA mit ihrem jährlichen gemeinsamen Militärmanöver begonnen. Nordkorea sieht in diesen Übungen eine Vorbereitung auf einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel und hat mit "starken Vergeltungsmaßnahmen" gedroht. Mitte Februar hatte Nordkorea bereits einen ballistischen Raketentest durchgeführt, der international verurteilt wurde. Der UN-Sicherheitsrat rief seine Mitglieder auf, die Sanktionen gegen Nordkorea wirksamer durchzusetzen. Dem Land sind Raketentests mit ballistischer Raketentechnik durch UN-Resolutionen untersagt.