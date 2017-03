Am Ende musste sich der große Dealmaker trotz aller Drohgebärden geschlagen geben. Nur Minuten vor der geplanten Abstimmung über ein neues Gesundheitsgesetz brach die Nachricht vom republikanischen Worst Case über die Hauptstadt herein: Trotz tagelanger Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, trotz eines Ultimatums des Präsidenten und trotz Nachbesserungen am Gesetzestext im sprichwörtlich letzten Moment hatten Donald Trump und die Parteiführung die nötigen Stimmen im Repräsentantenhaus nicht zusammenbekommen.



Um sich eine schmerzhafte öffentliche Niederlage auf großer Bühne zu ersparen, blies Mehrheitssprecher Paul Ryan die geplante Abstimmung kurzerhand ab. Eine Niederlage bleibt es trotzdem. Seit Jahren hatten die Republikaner auf die Abschaffung von Obamas Gesundheitsreform hingearbeitet, kein anderes Thema bestimmte die Opposition in den Obama-Jahren so sehr wie der Streit um den Affordable Care Act. Zu viele Eingriffe aus Washington, zu hohe Kosten für Versicherer und Patienten – die Republikaner reduzierten ihre politische Botschaft auf wenige Schlagwörter und ritten auf dieser Welle bis ins Weiße Haus. Doch dass das Regieren komplizierter ist als die Opposition zu stellen und Wahlversprechen noch kein Gesetz ausmachen, mussten die Konservativen in den vergangenen Tagen schmerzhaft erfahren. Selbst Paul Ryan gestand am Freitag in einer ersten Pressekonferenz "Wachstumsschmerzen" ein.

"Trump will den Sumpf austrocknen – und lässt sich aufsaugen"

Dass Donald Trump sich noch einmal auf das politische Tauziehen um ein Gegengesetz zu Obamas Gesundheitsreform einlassen wird, gilt als unwahrscheinlich. Von Anfang an hatte Trump das Vorhaben nicht als Priorität betrachtet, zumal sein eigenes Wahlversprechen, allen Amerikanern eine Krankenversicherung zu niedrigeren Kosten zu verschaffen, weder mit der wirtschaftlichen Realität noch mit der Ideologie seiner Partei vereinbar ist. Erst die Charmeoffensive der republikanischen Führung, die dem Präsidenten eine Gesundheitsreform als schnellen politischen Erfolg verkauft hatte, überzeugte Donald Trump, das Gesetz vorzuziehen. Für die Details der Reform interessierte sich der Präsident allerdings genauso wenig wie für den mühsamen legislativen Prozess in Washington. Trump habe sich von dem Sumpf, den er habe austrocknen wollen, aufsaugen lassen, schrieb das politische Online-Magazin Vox.com am Freitag.



Am Freitag wollte der Präsident die empfindliche Niederlage schnell hinter sich lassen. Er kündigte an, Obamacare vorläufig zur Seite zu legen und sich dafür auf andere große Vorhaben wie eine Steuerreform oder das geplante Infrastrukturpaket zu konzentrieren. Doch der frühe politische Rückschlag hat Trumps Kernanliegen ausgebremst, nicht nur, weil etwa eine umfassende Steuerreform zum Teil eng an die geplanten Änderungen im Gesundheitssystem geknüpft war. Auch aus politischen Gründen sehen Beobachter die Agenda des frisch gewählten Präsidenten grundsätzlich in Gefahr. Die gescheiterte Gesundheitsreform offenbare nicht nur die tiefen ideologischen Gräben innerhalb der Partei, sie kratze auch am mühsam aufgebauten Image des Präsidenten als erfolgreichem Macher, der am Ende einer noch so zähen Verhandlung immer einen Sieg verbuche. "Die Republikaner stecken in einer Identitätskrise", befand die New York Times am Freitagabend.



Demokraten halten Obamacare-Alternative für "Bluff"

Vor allem den konservativen Hardlinern ging der Gesetzesentwurf nicht weit genug. Sie hatten unter anderem auf die ersatzlose Streichung zahlreicher Vorschriften gedrängt, die Versicherungen zu bestimmten Mindestleistungen verpflichten. Moderatere Parteimitglieder hingegen fürchteten eine Niederlage bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr, sollten bis dahin Millionen von Amerikaner unter dem neuen Gesetz ihre Krankenversicherung verlieren. Der Präsident hatte noch am Freitag per Twitter bei seinen Unterstützern für das Gesetz geworben, nachdem er seiner Partei am Vorabend ein Ultimatum gesetzt und die Abstimmung zur Entscheidung für oder gegen Obamacare erklärt hatte. Die demokratische Abgeordnete Nancy Pelosi bezeichnete die Entscheidung, ohne die nötige Mehrheit eine Abstimmung anzusetzen, als "Anfängerfehler". Die Republikaner hätten sieben Jahre Zeit gehabt, einen Plan zu entwickeln. "Jetzt zeigt sich, dass sie die ganzen Jahre geblufft haben."



Today was a victory for all Americans. pic.twitter.com/LX6lzQXtBR — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 24, 2017

Trump selbst bemühte sich am Freitagnachmittag darum, Einigkeit mit seiner Partei zu demonstrieren und die Niederlage als vermeintlichen Sieg zu verkaufen. Er habe schließlich nie gesagt, dass ein Ersatz für Obamacare innerhalb der ersten 64 Tage gefunden sein würde, so der Präsident. Schuld an dem politischen Missgeschick sei nicht die Unstimmigkeit in der eigenen Partei, sondern die fehlende Unterstützung in der Opposition. "Wenn Sie keine Stimmen von der anderen Seite bekommen, dann ist es sehr schwierig." Seit das Gesetz vorgestellt worden war, hatte es allerdings von republikanischer Seite keinerlei Bemühungen gegeben, mit der Opposition zusammenzuarbeiten. Statt sich mit einem Kompromiss zufriedenzugeben, hatten die Republikaner alles daran gesetzt, das lückenhafte Gesetz trotz aller Kritik möglichst schnell durch die Kammern zu peitschen.



Es sei höchste Zeit, dass der Präsident und seine Partei sich an den Gedanken gewöhnten, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, so Beobachter. Denn dass Obamacare dringend verbessert werden muss, darüber herrscht auch bei den Liberalen weitgehend Konsens. Sie hatten in den vergangenen Wochen erklärt, das Gesetz gemeinsam mit den Republikanern überarbeiten zu wollen, sollten diese von einem pauschalen Gegengesetz absehen. Der Chef-Dealmaker deutete ein künftiges Zusammenkommen am Freitag vorsichtshalber bereits als Erklärung einer Niederlage der Liberalen. Er sei sicher, dass die Demokraten sich "in nicht allzu ferner Zukunft" auf einen Deal einlassen würden, wenn Obamacare wegen rasant steigender Prämien und Kosten in sich zusammenfalle. "Und das Ergebnis", versprach der Präsident, "wird ein besseres Gesetz sein".