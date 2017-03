Die Gesundheitspläne der US-Republikaner führen aus Sicht von Experten dazu, dass die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung in den USA im nächsten Jahrzehnt um mehrere Millionen steigen wird. Zu dieser Prognose kommt der parteiunabhängige Kongress-Rechnungshof (CBO) in einem in Washington vorgestellten Bericht. Allein im nächsten Jahr könnten demnach rund 14 Millionen Menschen weniger versichert sein als derzeit.



Die Budget-Experten stellten eine Modellrechnung der Auswirkungen einer Abschaffung von Obamacare bis zum Jahr 2026 vor. Bis dahin wären 24 Millionen US-Bürger mehr unversichert, als dies mit Beibehaltung der Gesundheitsreform des früheren US-Präsidenten Barack Obama der Fall wäre. Im Jahr 2026 wären ohne Obamacare dann insgesamt 52 Millionen Bürger unversichert, mit Obamacare läge ihre Zahl bei 28 Millionen. Gesundheitsminister Tom Price widersprach der Einschätzung.

Die Mehrheitsfraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus hatte in der vergangenen Woche einen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem Obamas Gesundheitsreform ersetzt werden soll. Im Kern des republikanischen Vorhabens steht die Abschaffung der allgemeinen Versicherungspflicht. Die Strafsteuern für Bürger ohne Krankenversicherung sollen abgeschafft werden. Zugleich sollen die direkten staatlichen Zuschüsse gekürzt werden. Allerdings soll der Versicherungsabschluss durch jährliche Steuergutschriften zwischen 2.000 und 14.000 Dollar pro Familie gefördert werden.

USA - Republikaner legen Vorschlag zur Aufhebung von Obamacare vor Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen staatliche Zuschüsse zur Krankenversicherung streichen. Die Demokraten warnen vor einem Chaos, sollte Obamacare abgeschafft werden. © Foto: Mike Blake/Reuters

Durch das neue Modell soll der freie Markt stärker ins Spiel kommen als bislang. Die Republikaner erhoffen sich davon eine allgemeine Senkung der Gesundheitskosten. Obamacare hat mit hohen Kosten zu kämpfen – für 2017 ist deshalb ein starker Anstieg von Versicherungsbeiträgen vorhergesagt. Die Zahl der unversicherten Bürger würde bei Abwicklung von Obamas Reform auch deshalb steigen, weil viele Menschen wegen des Wegfalls der Versicherungspflicht auf eine Krankenversicherung verzichten würden, schrieben nun die CBO-Fachleute.

Auf den Staatshaushalt hätte die von den Republikanern geplante Reform laut CBO positive Auswirkungen. Das Budgetdefizit würde bei Verabschiedung des Vorhabens in den kommenden zehn Jahren zusammengerechnet um 337 Milliarden Dollar niedriger ausfallen als ohne Rücknahme von Obamacare.

Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, warf dem Haushaltsbüro vor, nicht alle Pläne der Republikaner zur Kostensenkung berücksichtigt zu haben. Die Partei wolle mehr Amerikanern den Zugang zu bezahlbarer Krankenversicherung verschaffen. Gesundheitsminister Price äußerte sich ähnlich. Die Schätzung von einem Verlust von 14 Millionen Krankenversicherten sei "einfach unglaublich" sagte er. Er glaube nicht, dass Menschen freiwillig auf die Grundversorgung Medicaid verzichten würden. Der Bericht ignoriere, dass es mit dem System der Republikaner größere Auswahlmöglichkeiten gebe.