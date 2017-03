Die französische Justiz hat Vorermittlungen im Zusammenhang mit einer US-Reise des damaligen Wirtschaftsministers und jetzigen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron aufgenommen. Die Pariser Staatsanwaltschaft prüfe unter anderem den Vorwurf der Günstlingswirtschaft, hieß es aus Justizkreisen in Paris. Die Vorwürfe betreffen laut Justizkreisen Einrichtungen des Ministeriums und eine PR-Agentur, von Macron direkt war nicht die Rede.

Das Enthüllungsblatt Le Canard Enchaînéhatte vor einer Woche berichtet, der Auftritt des damaligen Ressortchefs in Las Vegas am 6. Januar 2016 habe mit über 380.000 Euro zu Buche geschlagen. Business France, eine vom Wirtschafts- und Finanzministerium abhängige Einrichtung, habe den Auftrag für die Veranstaltung ohne Ausschreibung an die Werbe- und PR-Agentur Havas vergeben. Die Vorwürfe richten sich gegen Business France und Havas.



Der Ex-Minister hatte vor einer Woche zu den Vorwürfen gesagt: "Ich habe keine Kenntnis davon gehabt, aber ich glaube nicht, dass es mein Ministerium war, das eine Veranstaltung ohne Ausschreibung organisiert hat." Der 39-Jährige, der als Unabhängiger antritt, gilt als einer der Favoriten der Wahl, die Ende April beginnen wird. Umfragen räumen Macron eine gute Chance ein, die Rechtspopulistin Marine Le Pen zu schlagen.

Die französische Justiz ermittelt auch gegen den Präsidentschaftskandidaten der Konservativen, François Fillon. Er steht im Verdacht, seiner Frau eine Scheinbeschäftigung verschafft zu haben. Nach Angaben der Ermittler soll Fillon etwa eine Million Euro Staatsgeld an seine Familie gezahlt haben. Der konservative Kandidat soll zudem während seiner Zeit als Senator zwei seiner Kinder als Mitarbeiter beschäftigt haben. Deren Einkünfte beliefen sich auf 84.000 Euro, schreibt Canard Enchaîné. Die Chancen auf einen Wahlsieg für Fillon sind laut Umfragen sehr gering.