Der zeitweilige Wahlkampfleiter von Donald Trump, Paul Manafort, hat heimlich für einen russischen Milliardär gearbeitet, um die Regierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu unterstützen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf vertrauliche Geschäftsunterlagen und mit Verweis auf Insider, die mit der Arbeit des Lobbyisten vertraut waren. Demnach schrieb Manafort 2005 einen Strategieplan, der nach seinen damaligen Worten "der Putin-Regierung stark nutzen kann".

Manafort selbst unterzeichnete in der Zeit einen Vertrag mit dem russischen Aluminiumindustriellen Oleg Deripaska, einem engen Vertrauten Putins. Die Geschäftsbeziehung hielt bis mindestens 2009 an und soll ihm jährlich zehn Millionen Dollar eingebracht haben.

Manafort bestätigte, dass er für Deripaska gearbeitet habe. Es sei aber unfair, seine Tätigkeit als nicht angemessen darzustellen.

Der 67-Jährige hatte einst in der Ukraine als Berater prorussischer Kräfte angeheuert. Nach ukrainischen Angaben soll er aus dem Umfeld des früheren Präsidenten und Kreml-Verbündeten Viktor Janukowitsch 12,7 Millionen Dollar erhalten haben. Eine dieser Zahlungen in Höhe von 750.000 Dollar soll auf dem Umweg über eine Offshore-Gesellschaft in Kirgistan bei Manafort angekommen sein. Als seine Verbindungen in die Ukraine und nach Russland öffentlich wurden, trat der Politik- und Wirtschaftslobbyist Mitte August vom Posten des Wahlkampfleiters des späteren Präsidenten zurück.

Nach Informationen der New York Times steht Manafort auch im Mittelpunkt der FBI-Ermittlungen zu möglichen illegalen Absprachen zwischen Mitarbeitern von Trumps Wahlkampfteam und russischen Offiziellen. Nach Angaben der Zeitung fingen die US-Behörden Telefonate zwischen Manafort und russischen Geheimdienstmitarbeitern während des Wahlkampfs ab. Über den Inhalt wurde aber nichts bekannt. Manafort bestritt, jemals "wissentlich" mit russischen Geheimdienstlern kommuniziert zu haben.

Als FBI-Chef James Comey während einer Anhörung im Kongress zur Russland-Affäre befragt wurde, wollte er keine Namen nennen; auch Manafort wurde von ihm nicht erwähnt. Im Anschluss allerdings mühte sich der Sprecher von Donald Trump, die Verbindungen zwischen dem Lobbyisten und dem Präsidenten zu relativieren. Manafort habe im Wahlkampf nur eine "sehr begrenzte Rolle" gespielt, sagte Sean Spicer. Belegt ist allerdings, dass Manafort monatelang das Wahlkampfteam Trumps leitete und dort auch eng mit Carter Page, Roger Stone und Michael Flynn zusammenarbeitete, die laut New York Times von der Bundespolizei als die drei anderen zentralen Akteure in der Russland-Affäre angesehen werden.