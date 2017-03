François Fillon will nicht aufgeben, doch immer mehr Parteikollegen verweigern ihm die Gefolgschaft: In den vergangenen Tagen hatten bereits mehrere konservative Politiker den Rückzug des Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei gefordert. Am Freitag kündigte Fillons eigener Wahlkampfchef, am Samstag durchsuchte die Polizei seinen Landsitz. Nun sagte Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi, er weigere sich, "unsere Anhänger und Wähler in den kollektiven Suizid zu führen". Gegenüber dem Fernsehsender BFM kündigte Estrosi einen "alternativen Weg zu Fillon" an, den er beim Krisentreffen der konservativen Partei am Montagmorgen vorschlagen werde.



Sein Vorhaben sei eine gemeinsame Initiative mit Xavier Bertrand und Valérie Pécresse, die beide wie Estrosi Vorsitzende französischer Regionalräte sind. "Eine andere Wahl ist unerlässlich", sagte Estrosi. Man dürfe Fillon aber nicht demütigen, sondern müsse ihm einen "repektvollen" Abgang ermöglichen.



Estrosi ist ein enger Verbündeter von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, der in der parteiinternen Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur gegen Fillon verloren hatte. Auch der frühere Regierungschef Alain Juppé war angetreten. Sarkozy und Juppé trafen sich am Samstagabend, um über einen "Ausweg aus der Krise" zu beraten, meldete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Juppés Umfeld. Aus Sarkozys Umgebung wurde das Treffen ebenfalls bestätigt. Juppé hatte zuvor signalisiert, dass er als Ersatzkandidat bereitstehen werde, sollte Fillon verzichten.

Offiziell trifft sich die Parteispitze der französischen Republikaner am Montag, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Fillon selbst sprach noch am Sonntagabend auf einer Kundgebung vor Tausenden Anhängern. Dabei warf er Kritikern aus den eigenen Reihen "Fahnenflucht" vor. Er werde von allen Seiten angegriffen. Konservative, die ihn zum Rückzug drängten, trügen eine große Verantwortung. Er habe sein Gewissen überprüft, sagte der 63-Jährige und bezeichnete sich als Opfer einer Hetzjagd. Seine Kritiker würden denken, er sei allein, rief Fillon seinen Anhängern zu. "Aber ihr werdet nie aufgeben."



Die Konservativen haben nicht viel Zeit, um einen möglichen Alternativkandidaten zu finden. Am 27. März läuft die Frist ab, bis zu der alle Präsidentschaftskandidaten formell bestätigt sein müssen. Fillon werden angesichts seiner Umfragewerte kaum Chancen eingeräumt, die Präsidentschaftswahl im April und Mai für die Konservativen gewinnen zu können. Mehr als 70 Prozent der Wähler fordern Fillons Rückzug. Juppé hingegen könnte laut Umfragen die Rechtspopulistin Marine Le Pen und den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron besiegen.

Gegen Fillon laufen Ermittlungen wegen Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope und seiner Kinder. Mitte März war er von Ermittlungsrichtern vorgeladen worden. Fillon droht die Eröffnung eines Verfahrens. Der konservative Präsidentschaftskandidat wies bislang alle Anschuldigungen zurück. Gegen ihn laufe eine Hetzkampagne, die in einem "politischen Mord" gipfele, sagte Fillon.