Der massiv in Bedrängnis geratene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat einen Rücktritt erneut abgelehnt. "Die Antwort ist nein", antwortete der Konservative dem französischen Fernsehsender France 2 auf die Frage, ob er sich zurückziehen werde. Er sehe keinen Grund dafür. "Niemand kann mich daran hindern, Kandidat zu sein", sagte er und verwies auf seinen Sieg bei der Vorwahl der Konservativen im November.

Außerdem sagte Fillon, er sei fest davon überzeugt, sein Rückzug würde seine Partei "in eine Sackgasse bringen". Ersatzkandidaten seien zum Scheitern verurteilt. "Ich möchte meine politischen Freunde davon überzeugen, dass mein Programm das einzige ist, welches dem Land den Aufschwung bringen kann", sagte Fillon. Er glaube, dass sein Programm das einzige sei, das es tatsächlich ermögliche, sich der Rechtspopulistin Marine Le Pen entgegenzustellen.

Am Sonntag war Fillon auf einer Kundgebung vor dem Eiffelturm aufgetrenen. Bereits dort zeigte er sich kämpferisch. Kritikern aus den eigenen Reihen warf er Fahnenflucht vor, sich selbst bezeichnete er als Opfer einer Hetzjagd, das von allen Seiten angegriffen werde. Seine Kritiker würden denken, er sei allein, rief Fillon seinen Anhängern zu. "Aber ihr werdet nie aufgeben."

Die Beschäftigung seiner Ehefrau Penelope als Parlamentsassistentin nannte er einen "Fehler". Gleichwohl habe er eine "Gewissensprüfung" gemacht und sei mit sich im Reinen. "Nun ist es an Ihnen, Ihre Gewissensprüfung zu machen", sagte Fillon. Konservative, die ihn zum Rückzug drängten, trügen eine große Verantwortung. Zu der Veranstaltung kamen laut Le Monde Zehntausende.



Konservative wollen "kollektiven Suizid" vermeiden





Je ferai une déclaration à la presse demain à Bordeaux à 10h30. — Alain Juppé (@alainjuppe) 5. März 2017

Der Rückhalt für Fillon in seiner Partei schwindet. Der frühere französische Premierminister Allain Juppé kündigte eine Erklärung an. Er hatte signalisiert, als Ersatzkandidat bereitzustehen, sollte Fillon verzichten. Ihm werden gute Chancen gegeben, in die Stichwahl um das höchste Staatsamt zu kommen. Einer Umfrage von Kantar Sofres-Onepoint zufolge kommt Fillon nur noch auf 17 Prozent der Stimmen, Juppe kann dagegen mit 24,5 Prozent rechnen. Mehr als 70 Prozent der Wähler fordern Fillons Rückzug.

Die Parteispitze der Republikaner hat für Montag ein Krisentreffen anberaumt. Bei dem Treffen soll das weitere Vorgehen im Präsidentschaftswahlkampf ihres schwer angeschlagenen Kandidaten beraten werden. Teile der Partei, etwa der Bürgermeister von Nizza Christian Estrosi oder der ehemalige Arbeitsminister Xavier Bertrand, haben bereits einen "alternativen Weg zu Fillon" angekündigt. Estrosi sagte, dass er sich weigere, "unsere Anhänger und Wähler in den kollektiven Suizid zu führen". Eine andere Wahl sei "unerlässlich".



Gegen den früheren Ministerpräsidenten Fillon laufen Ermittlungen wegen Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope und seiner Kinder. In den vergangenen Tagen sagten sich wichtige Gefolgsleute, etwa sein Sprecher Thierry Solère oder sein Wahlkampfleiter Patrick Stefanini, von ihm los. Gegen den Politiker ermittelt die französische Justiz wegen Korruption.