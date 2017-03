Letzter Sonntag vor dem 60. Jahrestag der Europäischen Union. Es regnet, aber im Zentrum Berlins haben sich einige Tausend Menschen versammelt. Viele stehen unter blauen Regenschirmen mit gelben Sternen auf dem Bebelplatz, an dem Ort, wo 1933 Zehntausende Anhänger Hitlers grölten, während sie bergeweise Bücher von "undeutschen" Autoren verbrannten. Die Barbarei der Nazis: erst die Bücher, dann die Menschen.

"Begräbniswetter" schrieb Erich Kästner damals ins Notizbuch. Heute, 84 Jahre danach, tanzen hier Demonstranten. Sie singen: Let the sun shine. Danach geht ein Junge mit blauem Schal auf den Treppen des Schauspielhauses ans Mikrofon. Er redet einfach los:

"Hallo, ich bin Franz und bin zehn Jahre alt. Meine Oma ist in Moskau geboren, meine Urgroßeltern waren Finnen, mein Opa ist Österreicher, meine andere Oma ist Italienerin und mein anderer Opa ist Deutscher. Meine Mama ist im Osten und mein Papa im Westen Deutschlands aufgewachsen. Meine Lieblingsfußballmannschaften sind Italien, Frankreich, Island, Portugal, Polen und Kroatien. Mein Vater gibt mir und meinen zwei Schwestern manchmal Italienischunterricht. Mir ist Europa wichtig, weil Europa mein Zuhause ist."

Franz’ Worte hallen durch den Regen. Und während der Zehnjährige spricht, verstummen alle, die unten auf dem Platz zwischen St.-Hedwigs-Kathedrale und Humboldt-Universität stehen. Dieser Moment hat etwas Sonderbares, weil er ungewöhnlich ist.



Ein Zehnjähriger mit Sommersprossen auf der Nase spricht Tausende Menschen an – indem er positiv über die EU redet. Das passt nicht ins Bild von der EU als supranationales Monster, bestehend aus Bürokraten, die irgendwo da oben sitzen und doch so oft für fast alle Probleme hier unten verantwortlich gemacht werden. Franz sagt davon gar nichts und wird dennoch bewundert. Wie geht das denn?

Zunächst durch einen kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen zwei Arten der öffentlichen Kundgebung: Menschen, die protestieren, treten gegen eine Sache auf. Menschen, die demonstrieren, erheben ihre Stimme für etwas. Protestierer von Pegida, AfD und alle, die 1933 Bücher verbrannten, verbindet vor allem ihre Abneigung gegen liberale Errungenschaften. Die Leute, die gerade noch auf dem Bebelplatz tanzten, wollen jedoch für etwas einstehen: für ein vereintes, friedliches Europa. Franz spricht davon, weil er Lust darauf hatte. Dass das ausgerechnet jetzt passiert, ist kein Zufall.

Geschichte entwickelt sich oft nach dem Prinzip von Actio und Reactio. Auf eine Dynamik folgt die Gegendynamik, fast wie in der Physik. So gab es die Vision eines geeinten Europas schon vor den Nationalsozialisten. Bereits Albert Einstein warb für ein wirtschaftlich, militärisch und politisch vereintes Europa. Sein Wunsch verpuffte. Idealisten wie er hatten vor dem Zweiten Weltkrieg zu wenige Anhänger. Die Völker Europas mussten im 20. Jahrhundert erst leiden (Actio), um danach zu lernen, wie man als Union zusammenleben kann, ohne sich erneut zu bekriegen (Reactio).

Dieses Prinzip kann man auch auf die jüngere Vergangenheit anwenden. Pulse of Europe nennt sich die Bürgerinitiative, die vom Ehepaar Sabine und Daniel Röder ins Leben gerufen wurde. Die Röders wohnen in Frankfurt am Main. An einem Sonntag Ende 2016 trafen sich die ersten Unterstützer im Frankfurter Europaviertel. Etwa 150 Menschen, viele waren Freunde oder Bekannte des Ehepaares, kamen damals. Dann schlossen sich der Demo jede Woche mehr Leute an. Mittlerweile zählen zum Pulse of Europe in 60 Städten und vielen Ländern Europas regelmäßig etwa 30.000 Menschen. Dieser neue Pulsschlag der EU pocht von Lissabon über Berlin bis Stockholm und wird Woche für Woche lauter. Seine Dynamik ist eine Reactio auf die Ereignisse des vergangenen Jahres.