Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Wladimir Putin in Moskau zu Gast. Bei dem Treffen wollen beide Staaten ihre Beziehung verbessern. Noch vor wenigen Monaten standen sie kurz vor einem militärischen Konflikt. Inzwischen zwingen aber wirtschaftliche und strategische Interessen die beiden Staatschefs zur Versöhnung.



Im November 2015 schoss die türkische Luftwaffe im syrischen Grenzgebiet einen russischen Kampfjet ab. Putin zürnte, Erdoğan verweigerte eine Entschuldigung. Am Ende erließ Russland Wirtschaftssanktionen, die die Türkei empfindlich trafen. Im Dezember 2016 erschoss ein türkischer Islamist zudem den russischen Botschafter bei der Eröffnung einer Fotoausstellung – eine neue enorme Belastung für die diplomatischen Beziehungen beider Länder.



Trotz dieser Vorfälle arbeiten Putin und Erdoğan bereits seit einiger Zeit an einer Verbesserung der Beziehungen. Im August trafen sich die beiden Staatschefs in St. Petersburg. Grundlage ist ein ähnliches, restriktives Demokratieverständnis.



Wirtschaftliche Interessen, politische Differenzen

Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit aber vor allem strategisch und wirtschaftlich motiviert. Beiden Volkswirtschaften geht es schlecht. Russland baut gerade ein Atomkraftwerk in der Südtürkei und will mit einer neuen Gaspipeline seinen Rohstoffexport steigern. Die Türken freut besonders, dass Russland während des Erdoğan-Besuchs ankündigte, die Importverbote für türkische Produkte aufzuheben. Außerdem sind die Hotels an der türkischen Riviera dringend auf russische Urlauber angewiesen.

Hinzu kommt, dass die Türkei außenpolitisch nach neuen Bündnissen jenseits der Nato und der EU sucht. Russland kann ein solcher Partner sein. Schon jetzt vermitteln die beiden Mächte zwischen den Kriegsparteien in Syrien. Auch bei den kommenden Syrien-Gesprächen Mitte März im kasachischen Astana werden sie an einem Tisch sitzen.



Dennoch bleibt der Konflikt gleichzeitig die größte Belastung für das Verhältnis der beiden Staaten. Russland unterstützt Baschar al-Assad, die Türkei betrieb seinen Rücktritt und stützt die Opposition. Zudem geht die Türkei gegen kurdische Milizen in Syrien vor, während Russland auf die Kurden als Partner setzt. Ein weiterer Konfliktpunkt bleibt die Rolle des Iran in Syrien. Iranische Truppen helfen Assads Armee. Russische Experten sind überzeugt davon, dass die Türkei eine regionale Vormachtstellung des Irans verhindern will.