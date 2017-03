Der Streit um Wahlkampf-Aufritte türkischer Regierungsmitlieder in den Niederlande ist weiter eskaliert: Die türkische Familien- und Sozialministerin ist nach Angaben des Bürgermeisters von Rotterdam zu einer unerwünschten Ausländerin erklärt und zurück an die Grenze zu Deutschland geschickt worden. Fatma Betül Sayan Kaya müsse in das Land zurückkehren, aus dem sie gekommen war, sagte Ahmed Aboutayeb. Die Ministerin und ihr Konvoi seien an die Grenze eskortiert worden. Eine Demonstration vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam löste die niederländische Polizei mit Wasserwerfern auf.

Niederländische Behörden hatten der Ministerin zuvor den Zugang zum türkischen Konsulat in Rotterdam verwehrt. Videoaufnahmen zeigten, wie sich der Konvoi der Ministerin und Vertreter der Rotterdamer Polizei gegenüberstanden. Die Ministerin hatte einen Wahlkampfauftritt in dem Konsulat in den Niederlanden geplant, um dort für die Einführung des Präsidialsystems zu werben. In einer Erklärung der niederländischen Regierung heißt es, der Besuch der Ministerin sei "unverantwortlich". Schon vor ihrer Ankunft in Rotterdam sei ihr erklärt worden, dass ihr Wahlkampfauftritt im türkischen Konsulat unerwünscht sei.



Auf Twitter schrieb die Ministerin: "Die Niederlande verletzen alle internationalen Gesetze, Konventionen und Menschenrechte, indem sie mich nicht ins türkische Konsulat in Rotterdam lassen." Man werde nicht kapitulieren. "Nur noch Tyrannei und Unterdrückung", twitterte sie weiter.



Vor dem Konsulat in Rotterdam versammelten sich rund 2.000 Demonstranten, die schließlich von der Polizei vertrieben wurden. Auch in Deutschland haben in Berlin und Düsseldorf bis zu hunderte Menschen spontan vor Vertretungen der Niederlande protestiert. Die Kundgebungen blieben friedlich, teilten die Behörden mit.



In der Türkei haben türkische Behörden unterdessen die diplomatischen Vertretungen der Niederlande in Ankara und Istanbul abgeriegelt. Dort demonstrierten mehrere tausend Menschen gegen die Haltung der niederländischen Regierung. Das türkische Außenministerium bestellte am Abend den niederländischen Geschäftsträger in Ankara ein. Ihm wurde mitgeteilt, dass eine Rückkehr des niederländischen Botschafters, der sich zurzeit nicht in der Türkei aufhält, unerwünscht sei.



Vor der Abweisung der türkischen Familienministerin hatte die Niederlande bereits dem Außenminister der Türkei, Mevlüt Çavuşoğlu, die Landung verweigert. Diese hatte ungeachtet einer klaren Absage der niederländischen Regierung im dortigen Konsulat eine Rede halten wollen. Nach seiner Abfuhr in den Niederlanden wird Çavuşoğlu am Sonntag vor Landsleuten in Frankreich auftreten. Dazu traf der Minister bereits am Samstagabend in Frankreich ein, wie er twitterte. Die von einem örtlichen türkischen Verband organisierte Veranstaltung sei vom französischen Außenministerium genehmigt worden, berichteten französische Medien.