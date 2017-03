Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zum Antrittsbesuch getroffen. Differenzen in der Sicherheitspolitik konnten die beiden dabei nicht ausräumen. Es ging insbesondere um die Lösung des Ukraine-Konflikts, die Gabriel für eine neue Abrüstung in Europa voraussetzt. Bei allem Respekt vor den Sorgen Russlands könne nicht hingenommen werden, dass mitten in Europa Grenzen verletzt würden, sagte Gabriel und spielte damit indirekt auf die Annexion der Krim an.



Lawrow beklagte die Stationierung von Nato-Truppen in Osteuropa. Russland werde "von Nato-Waffen, von Nato-Einheiten umzingelt", sagte er. "An unserer Grenze erscheinen Bodentruppen der Nato, auch aus der Bundesrepublik Deutschland." Lawrow beschuldigte die Nato, mit den Putschisten in der Ukraine zusammenzuarbeiten, um das Land in die westliche Allianz zu führen. Gabriel sagte, der Begriff westlich stehe für ihn für die Ideen von Freiheit und Menschenrechten, für die er eintrete.

Lawrow schlug vor, die Truppen- und Waffenstationierungen im Nato-Russland-Rat abzugleichen. "Man muss eine Landkarte auf den Tisch legen und eine Bestandsaufnahme machen, wer was wo stationiert hat." Dann würden sich alle Fragen von alleine beantworten.

Gewaltige Militärmaschinerie

Die Nato verlagert derzeit aufgrund der Ukraine-Krise 4.000 Soldaten ins Baltikum und nach Polen. Gabriel hatte dafür am Mittwoch bei einem Besuch in Polen Russland die alleinige Verantwortung zugewiesen: "Wenn Sie sich anschauen, welche gewaltige Militärmaschinerie dem gegenübersteht, dann kann man glaube ich nicht davon reden, dass die Nato oder der Westen eine Aufrüstungsspirale begonnen hätte."

Russland verlegt ebenfalls Zehntausende Soldaten an seine Westgrenze. Zudem droht das Land mit der Stationierung von Mittelstreckenraketen in der Exklave Kaliningrad. Ob sie schon dort sind, ist unklar. Sie könnten jedes Ziel in Polen und auch Berlin erreichen.



Trotz ihrer Differenzen wollen Lawrow und Gabriel ihre Beziehungen ausbauen. Gabriel unterstrich dabei die "gemeinsame Verantwortung für Frieden und Stabilität". Einig zeigten sich die beiden Politiker darin, dass in der Ost-Ukraine "Verletzungen des Waffenstillstandes unterbunden werden sollen". Lawrow sprach sich auch dafür aus, in der Konfliktregion "die Sonderbeobachtermission der OSZE zu stärken, sowohl personell wie auch bei der Ausrüstung", um eine 24-Stunden-Beobachtung der Konfliktlinie und von Munitionsdepots zu ermöglichen. Das entspricht auch Forderungen der Ukraine sowie von Deutschland und anderen westlichen Staaten. Gabriel wie Lawrow erkannten an, dass Verletzungen der Minsker Vereinbarungen von beiden Seiten ausgingen. Nach seinem Treffen mit Lawrow wird Gabriel am Donnerstagnachmittag noch Wladimir Putin treffen.