Kalifornien galt schon immer als liberal, erst recht San Francisco und die Bay Area. Seit Donald Trump Präsident ist, lebt die Protestbewegung dort wieder auf. Demonstriert wurde in und um San Francisco schon sehr oft: ob in den 1960er Jahren gegen die Todesstrafe und den Vietnamkrieg, in den 1970er und 1980er Jahren für die Rechte von Homosexuellen oder in der 2000er Jahren gegen die exzessive Datennutzung durch Facebook und für bezahlbaren Wohnraum. Die Nachrichtenagentur AP hat historische Bilder der Protestkultur in der Bay Area zusammengetragen.