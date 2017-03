Im schottischen Regionalparlament ging die Entscheidung für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum glatt durch: 69 zu 59 Abgeordnete stimmten dafür. Doch damit ist für Schottlands Erste Ministerin Nicola Sturgeon und ihre Scottish National Party noch nicht viel gewonnen. In London muss sie für eine solche Abstimmung um Erlaubnis bitten. Und Premierministerin Theresa May hat bereits angedeutet, dass sie dem nicht folgen will, solange die Brexit-Gespräche mit der EU laufen.



Der britische Schottland-Minister David Mundell wurde nach der Abstimmung sogar noch deutlicher: Die Regierung in London werde den Schotten frühestens dann ein Referendum gewähren, wenn der Brexit abgeschlossen sei. Inklusive der zu erwartenden Übergangsfrist, rechneten einige Zeitungen in Großbritannien vor, dürfte das nicht vor 2020 sein.

Für die Regierung in London hätte der Zeitpunkt der Abstimmung kaum ungünstiger sein können. Denn May plant, an diesem Mittwoch den Brexit-Prozess offiziell in Gang zu setzen. Das Land solle sich jetzt auf die Verhandlungen mit der EU konzentrieren, sagte dann auch eine Regierungssprecherin in London. In einer "so bedeutenden Zeit" sollten die Landesteile zudem zusammenarbeiten und nicht auseinandergerissen werden. Und: "Es wäre den Menschen in Schottland gegenüber unfair, sie um so eine bedeutende Entscheidung zu bitten, wenn sie nicht über alle notwendigen Informationen über unsere zukünftigen Beziehungen mit Europa verfügen."



Zumindest dieses Mal ist die schottische Landesregierung nicht schuld daran, dass der Termin so ungünstig liegt. Eigentlich sollten die Abgeordneten in Holyrood bereits vergangene Woche über das Referendum abstimmen. Doch dann kam es zu dem Anschlag vor dem Parlament in London, bei dem fünf Menschen getötet wurden. Das schottische Parlament unterbrach umgehend seine Debatte und verschob die Abstimmung auf diese Woche.

Vor zwei Wochen hat Sturgeon jedoch ganz bewusst die Pläne der Premierministerin durchkreuzt. Britische Medien berichteten damals, dass May kurz davor stehe, den Brexit gegenüber Brüssel einzuleiten. Doch dann handelte Sturgeon – und kündigte überraschend an, dass sie sich für ein Unabhängigkeitsreferendum einsetzen werde. May war darauf offenbar nicht vorbereitet und verschob ihre Pläne: Die Regierung ließ wissen, dass sie den Brexit-Prozess nicht vor dem Monatsende in Gang setzen werde.

2014 haben die Menschen in Schottland schon einmal über die schottische Unabhängigkeit abgestimmt. Damals hatten sich 55,3 Prozent der Wähler für einen Verbleib in Großbritannien ausgesprochen. Die regierenden schottischen Nationalisten argumentieren nun, dass sich die Rahmenbedingungen durch den Brexit so stark verändert haben, dass die Schotten ein zweites Mal entscheiden sollten.



Denn beim EU-Referendum im vergangenen Juni hat landesweit zwar eine Mehrheit von rund 52 Prozent für einen Brexit gestimmt. In Schottland sprachen sich jedoch 62 Prozent der Menschen für einen Verbleib in der EU aus. Die Regierung in London sei Schottland in den vergangenen Monaten kein Stück entgegengekommen, sagte Sturgeon vor zwei Wochen. So habe die Regierung in London etwa den Austritt aus dem Europäischen Binnenmarkts beschlossen, ohne die schottische oder die anderen Landesregierungen zu konsultieren.

In der Debatte im schottischen Parlament wiederholte Sturgeon nun die wesentliche Argumentation: Wenn May den Brexit-Prozess in Gang setze, dann werde das zu "fundamentalen Veränderungen" führen; diese Veränderungen sollten den Schotten nicht aufgedrängt werden. Sie sollten das Recht haben zu wählen. Sturgeon gab sich pragmatisch und forderte beide Lager auf, anzuerkennen, dass die jeweils andere Seite "aufrichtige Ansichten" habe. Es wird noch viel Gesprächsbedarf in London geben, aber zumindest noch etwas Zeit: Wenn die britische Regierung das Referendum ablehne, will Sturgeon nach Ostern weitere Schritte bekannt geben. Vielleicht ist das so etwas wie eine Frist. In jedem Fall muss May eine Antwort finden, die nicht einfach nur Nein heißt.