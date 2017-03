Ich kandidiere für die Torys im Regionalrat der schottischen Highlands. Für die dort total verhassten, verachteten und diskreditierten Torys – so die gängige Erzählung. Die Zahlen stützen das: Der letzte Bewerber der Scottish Conservative and Unionist Party in meinem Stimmkreis Dingwall & Seaforth bekam 99 Stimmen, bei 10.000 Wahlberechtigten. Doch die Torys werden wieder wichtig. Sie haben heute die besten Chancen, dem autoritären Treiben der Scottish National Party (SNP) Einhalt zu gebieten.



Die SNP, das sind doch die Proeuropäer. Die Antibrexiteers. So hört man die Geschichte auch in deutschen Medien. Doch so einfach ist es nicht. Nach der Ankündigung von SNP-Chefin Nicola Sturgeon, ein neues Unabhängigkeitsreferendum anzustreben, schrieb Hugh Andrews, Chef des schottischen Verlagshauses Birlinn, im Glasgow Herald: "Die SNP nutzt die Demokratie, wenn sie der Partei nützt; sie unterminiert die Demokratie, wenn das nicht der Fall ist."



Früher war die Partei die Zukunft für Schottland, ein Springquell neuer Ideen. Heute zeige sie zunehmend ihr fundamentalistisch-autoritäres Gesicht. "Ich bin ein leidenschaftlicher Schotte", schreibt er. "Ich habe mein ganzes Leben der schottischen Kultur gewidmet. Nun sehe ich, wohin mein Land treibt. Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Wir müssen für unsere wahren Werte und Freiheiten aufstehen gegen das Eselsgeschrei der Separatisten."



Am heutigen Dienstag hat das schottische Parlament nach einer zweitägigen Debatte das von der Ministerpräsidentin gewünschte Referendum abgesegnet, mit 69 zu 59 Stimmen. Premierministerin Theresa May hat freilich das letzte Wort, und die hat schon zuvor erklärt, jetzt sei nicht die Zeit dafür, vor Abschluss der Brexit-Verhandlungen käme das gar nicht in Frage. Nicola Sturgeon nannte das umgehend einen Affront gegen die Demokratie und das schottische Volk. Der Rahmen für eine Konfrontation ist abgesteckt.

Dazu rufe man sich allerdings in Erinnerung: 2014 gewannen die Befürworter einer britischen Einheit das Referendum mit über zehn Prozent Abstand. Vor der Abstimmung hatte Nicola Sturgeon das Votum dem Volk das Votum "einmaliges Ereignis für eine ganze Generation" verkauft. BBC-Moderator John Humphries fragte den stellvertretenden schottischen Ministerpräsidenten kürzlich, ob damit die Lebenszeit eines Kaninchens gemeint war. Er bekam, das sollte vielleicht nicht überraschen, keine Antwort.

Tory-Wahlkampf im Sozialbauviertel

Was mich zurück zu meiner Rolle als Kandidat für die Torys bringt. Ich begann meine Kampagne mit gemischten Gefühlen. Man hatte mich gewarnt, ich hätte keine Chance gegen die Vorherrschaft der SNP im öffentlichen Leben. Meine Facebookseite Reiner for Councillor wurde umgehend von nationalistischen Trolls mit fremdenfeindlichen Kommentaren überschwemmt. Einer schrieb, "mir ist zu Ohren gekommen, Sie sind Österreicher. Ist das nicht wo Hitler herkam? Kein Wunder, Sie sind Tory." Ein anderer vermutete, ich sei ein "englischer Pinkel" und riet mir, meinen Arsch nach Süden zu versetzen, "Sie sind hier unerwünscht". Die ultranationalistische Organisation Wings over Scotland charakterisierte mich als rassistischen Transvestiten. Ein Schreiben machte die Runde, die Polizei habe mich als Stalker verhört.



Als ich anfing, an Türen zu klopfen und mit Leuten zu reden, warfen mir etliche Nationalisten die Tür ins Gesicht, was zu erwarten war. Doch unter den rund eintausend Wählern, mit denen ich mich in den vergangenen zwei Monaten unterhalten habe, blieb das eine kleine Minderheit. Selbst in den Sozialwohnungsvierteln, in denen die Nationalflaggen aus den Fenstern hängen, die Gartenzwerge den schottischen Saltire tragen, waren die Reaktionen an den Haustüren derart positiv, dass ich meinem Glück kaum trauen wollte.



In meinem Wahlkreis griff nach Nicola Sturgeons Ankündigung eine schon fast universale Ablehnung eines erneuten Referendums um sich. Und nicht nur hier. Eine Petition an das Londoner Parlament, ein neues Referendum nicht zuzulassen, erbrachte schottlandweit in einer Woche über 200.000 Unterschriften – doppelt so viel als für eine Debatte im Unterhaus erforderlich.



Die Ablehnung beschränkt sich nicht auf Torys, Liberale und Wähler der Labourpartei. Letzten Freitag sagte mir eine supernette Lollypop-Lady – eine der Frauen, die Kinder vor der Schule mit einem Lutscher-förmigen Schild über die Straße geleiten –, sie habe ihr Leben lang SNP gewählt. Aber "ein unabhängiges Schottland in der EU? Ich weiß nicht."



Euroskepsis nimmt auch unter SNP-Anhängern zu

Tatsächlich nimmt die Euroskepsis in Schottland rapide zu, das lässt sich am jüngsten Barometer gesellschaftlicher Grundhaltungen ablesen. Trotz der 62 Prozent, die gegen Brexit votierten, wollen sich nur acht Prozent mit einem tiefer integrierten Europa abfinden; der Status quo findet nur bei gerade mal 21 Prozent Zustimmung.

Mit der Europaliebe der SNP ist es ohnehin nicht weit her. Ähnlich wie mit der direkten Demokratie, ist die solange gut, solange sie der Partei in den Kram passt. Wenn nicht, dann nicht. Ein kleines Beispiel? Ihr bislang autoritärstes Gesetz, jedem Kind einen staatlich bestimmten Vormund beizuordnen, wurde vom Londoner Supreme Court zurückgewiesen, weil es zwei in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerte Grundrechte verletzt. Das brachte Sturgeon aber nicht dazu, von dem Vorhaben abzulassen.



Die Lollypop-Lady warnte mich beim Abschied, nicht an die Tür eines Nachbarn zu klopfen, der sei ein zweihundertprozentiger SNPler. Das fand ich dann doch sehr komisch – aber nicht untypisch. Eine SNPlerin warnt mich vor dem ungezügelten Grimm eines anderen. Weil sie weiß, wie es unter der Oberfläche rumort.



Bei meinen Streifzügen durchs Wahlvolk sagten mir doppelt so viele Wähler wie üblich zu, sie wollten für mich stimmen. Und, viel wichtiger, drei Viertel derer, die sich ein unabhängiges Schottland wünschen, sprachen sich gegen ein zweites Referendum aus. Einer sagte, "im Augenblick gibt es dafür keine intellektuelle Basis." Die wirtschaftliche Lage Schottlands hat sich seit 2014 im Gegensatz zum restlichen Großbritannien merklich verschlechtert – trotz immer höherer Zuwendungen aus London.



Reiner Luyken ist Kandidat der Torys im Schottischen Wahlkreis Dingwall & Seaforth für die Wahl des Regionalparlaments der Highlands am 4.Mai. Von 1982 bis 2017 arbeitete er als Journalist der ZEIT. 2015 erschien von ihm das Buch "Schotten dicht" im Ullstein-Verlag. © Privat

Doch die Hauptsorge ist: Wir haben genug von den Entzweiungen und der Verbitterung, die Volksabstimmungen mit sich bringen. Eine mit einem Schotten verheiratete EU-Bürgerin erzählte mir, sie könne sich bis heute mit ihrer 24-jährigen Tochter, überzeugte Nationalistin, nicht über Politik unterhalten. Ein unionistischer Schotte erzählt, er und seine Frau gingen wegen abfälliger Bemerkungen nationalistischer Gemeindemitglieder nicht mehr zum Gottesdienst in der Kirche, die sie jahrelang besuchten, "so hat der Separatismus das Klima vergiftet." Eine Engländerin berichtete, sie lebe hier seit 42 Jahren; während der Abstimmung 2014 habe ein Separatist vor ihrer Haustür gebrüllt, "englische Fotze, go home." Doch dies sei ja Zuhause, "und ich habe nicht vor, mich vom Anhang der SNP vertreiben zu lassen." Eine Schottin sagt mir, ihr seien die Tränen in die Augen gestiegen aus Angst vor dem Streit, in den das ganze Land wieder getrieben würde.



Wenn meine Wahrnehmung auch nur annährend repräsentativ ist, hat die vorgeblich europafreundliche Madame Ecosse sich dieses Mal verkalkuliert. Das Parlament mag ihr folgen, aber die meisten Schotten wollen ihren Frieden. Eine SNP-Wählerin und Unabhängigkeitsbefürworterin erklärte mir sogar, der überstürzte Ruf nach einem zweiten Referendum sei der Anfang vom Ende Nicola Sturgeons.