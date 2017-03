Erst hat ein Selbstmordattentäter im Justizpalast der syrischen Hauptstadt Damaskus 25 Menschen mit in den Tod gerissen. Dann hat sich ein zweiter Selbstmordattentäter im Stadtteil Rabwa im Nordwesten von Damaskus in die Luft gesprengt. Zahlreiche Menschen wurden getötet oder verletzt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Demnach zündete der Angreifer in einem Restaurant einen Sprengstoffgürtel.



Die Zahl der Todesopfer des Anschlags auf den Justizpalast stieg nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte auf mindestens 39, die meisten von ihnen seien Zivilisten. Bei den restlichen Todesopfern handele es sich um Sicherheitspersonal. Zunächst war unklar, wer für die Tat verantwortlich ist.



Die von der syrischen Regierung kontrollierten Gebiete sind in den vergangenen Wochen mehrfach Ziel von Bombenattentaten geworden. Erst am vergangenen Wochenende waren bei einem Anschlag auf schiitische Pilger in Damaskus mindestens 74 Menschen getötet worden. Die Al-Kaida-nahe Organisation Tahrir-al-Scham-Front beanspruchte die Tat für sich. Zuvor waren Anschläge in der Hauptstadt selten, da diese von starken regierungstreuen Truppen gesichert wird.



Ende Februar hatten Selbstmordattentäter in der zentralsyrischen Stadt Homs nach Angaben von Aktivisten mehr als 40 Menschen getötet. Die Angriffe richteten sich gegen Gebäude des Militärgeheimdienstes und der Staatssicherheit. Unter den Opfern war auch der Chef des Militärgeheimdienstes der Stadt. Zu den Anschlägen bekannte sich ebenfalls die Al-Kaida-nahe Organisation.



Die bewaffnete Gruppe ist vor allem im Nordwesten des vom Bürgerkrieg zerrütteten Landes stark. Sie kontrolliert in der Provinz Idlib größere Gebiete. Sie ist wie die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) von der seit Ende 2016 geltenden Waffenruhe ausgenommen. In den vergangenen Wochen waren in Idlib Kämpfe zwischen der radikalen Gruppe und gemäßigteren Rebellen ausgebrochen.



Verhandlungen in Astana abgebrochen

Unterdessen hat der Chefunterhändler der syrischen Regierung seine Abreise von den Friedensgesprächen in Kasachstan angekündigt. Seine Gespräche seien zwar konstruktiv gewesen, hätten jedoch nur eine Vereinbarung zur Minenräumung in Palmyra erbracht, sagte der syrische UN-Botschafter Baschar Dschaafari. Zuvor hatte die kasachische Regierung noch erklärt, die Verhandlungen würden verlängert.

Die Gespräche in Astana werden von der Türkei und Russland vermittelt und laufen parallel zu politischen Verhandlungen in Genf zwischen der syrischen Regierung und der Opposition. Die Astana-Gespräche bemühen sich um eine Waffenruhe und humanitäre Anstrengungen. Doch haben sie bislang wenig Ergebnisse geliefert. Zur dritten Runde reisten die Rebellen erst gar nicht an. Die Regierung und Russland hätten die Waffenruhe gebrochen und kämen ihren Verpflichtungen zur Verteilung humanitärer Hilfe nicht nach, erklärten sie zur Begründung.

Dschaafari musste sich daher bei seinen Gesprächen mit den verbündeten Russen begnügen. Diese hatten den Regierungstruppen auch dabei geholfen, den IS vor zwei Wochen aus der berühmten antiken Stadt Palmyra zu vertreiben.

Die kasachische Regierung hoffte vergeblich auf das Eintreffen von Vertretern der gemäßigten Rebellen. "Wir erwarten die Ankunft von Vertretern der nördlichen und südlichen Fronten der bewaffneten syrischen Opposition", erklärte ein Sprecher des kasachischen Außenministeriums, Onuar Schainakow. Doch der Rebellenvertreter Jahja al-Aridi sagte dazu nur: "Lass sie reden, was sie wollen." Mamun Hadsch Mussa von der Sukur-al-Scham-Brigade versicherte, die Rebellen hätten nicht vor, sich an den Verhandlungen zu beteiligen.