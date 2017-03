Die USA sehen die Absetzung von Präsident Baschar al-Assad nicht mehr als oberste Priorität ihrer Syrienpolitik. Das sagte die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump konzentriere sich nicht länger darauf, "Assad loszuwerden", sagte Haley. Priorität für die neue Regierung in Washington habe demnach eine langfristige politische Lösung für den Konflikt. Dabei wolle man auch mit den Regionalmächten zusammenarbeiten. Assad stelle zwar weiterhin ein "Hindernis" für einen Frieden dar, aber man werde sich nicht so sehr auf ihn fokussieren wie Trumps Vorgänger Barack Obama das getan habe, sagte Haley. Es müsse auch versucht werden, den Einfluss von Syriens Verbündetem Iran zu begrenzen.

US-Außenminister Rex Tillerson hatte bei einem Besuch in der Türkei gesagt, über Assads Schicksal sollten die Syrer selbst entscheiden. Der "langfristige Status" des Staatschefs müsse durch das syrische Volk festgelegt werden, sagte Tillerson in Ankara. Der ehemalige US-Präsident Obama hatte ebenso wie die Rebellen Assads Rückzug von der Macht zu einem politischen Ziel erklärt.

Die syrischen Regierungsgegner, die derzeit in Genf an Friedensgesprächen teilnehmen, bekräftigten ihre Forderung nach einer Entmachtung des syrischen Staatschefs. "Die Opposition wird niemals akzeptieren, dass Baschar al-Assad zu irgendeinem Zeitpunkt eine Rolle spielt", sagte der Sprecher des Hohen Verhandlungskomitees (HNC), Monser Machus. "Wir werden unseren Standpunkt nicht ändern." In Genf laufen derzeit unter der Vermittlung der UN Friedensgespräche zwischen der syrischen Regierung und den Rebellen. Entscheidende Fortschritte wurden bei den bisherigen Verhandlungsrunden nicht erzielt.



Seit sechs Jahren dauert der Bürgerkrieg in Syrien an. Laut Angaben den UN-Flüchtlingshilfswerks (UNCHR) sind über fünf Millionen Menschen vor dem Konflikt geflüchtet. Neben der Regierungsarmee von Assad und den oppositionellen Rebellen kämpfen auch einige Islamistenmilizen im Bürgerkrieg. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat Kontrolle über Teile des Landes, sowie die Großstadt Rakka.