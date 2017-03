Am Jahrestag der Terroranschläge in Brüssel hat Belgien mit Schweigeminuten der Opfer gedacht. Hinterbliebene, Premierminister Charles Michel sowie das belgische Königspaar Philippe und Mathilde hielten um 7.58 Uhr – dem Zeitpunkt der ersten Explosion vor einem Jahr – in der Abflughalle des Brüsseler Flughafens Zaventem eine Minute lang inne. Um 9.11 Uhr, dem Zeitpunkt der dritten Explosion in der U-Bahn, folgte eine weitere Schweigeminute in der Metrostation Maelbeek.



Drei islamistische Selbstmordattentäter hatten am 22. März 2016 am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen getötet und mehr als 300 Personen verletzt. Zu den Attentaten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Am Flughafen legte König Philippe einen Kranz nieder. Der Ehemann einer bei den Anschlägen ums Leben gekommenen Frau spielte ein Lied, das er zur Erinnerung an seine Frau geschrieben hatte. Die Namen aller 16 am Flughafen Getöteten wurden zu Streichermusik verlesen.



Flughafen-Feuerwehrmann Geert Raveel sagte, wie wichtig den Rettungskräften die empfangene Anerkennung und Unterstützung gewesen sei. "Jeder hat alles gegeben an dem Tag." Am Abend erst habe die Retter die Tragweite des Geschehens eingeholt. "Als Rettungskräfte hoffen wir, dass wir nie wieder ein solches Drama erleben müssen", sagte Raveel. Nahe dem Airport weihte Flughafen-Chef Arnaud Feist die Skulptur Flight in Mind ("Flug im Kopf") des Künstlers Olivier Strebelle ein. Feist nannte das geschwungene Kunstwerk aus Metall eine "Hommage an die Opfer und Zeichen der Hoffnung".



Auch in der Eingangshalle der U-Bahn-Station Maelbeek legte das Königspaar einen Kranz "im Namen der ganzen Nation" vor einer Gedenktafel mit handgeschriebenen Botschaften nieder. Danach sprachen Angehörige der Opfer und trugen Gedichte vor.



Premier Charles Michel äußerte sich bei den Gedenkveranstaltungen nicht. Er sendete über Twitter eine Botschaft: "Heute erinnern wir uns an die Opfer der Attentate. Wir bleiben vereint."

Auf den Brüsseler Straßen starteten Busse und Straßenbahnen um 9.11 Uhr ein Hupkonzert, Passagiere waren angehalten, zu applaudieren. Damit wollte die Verkehrsgesellschaft STIB an die Opfer der Attentate erinnern.

Im Lauf des Tages sind weitere Gedenkveranstaltungen geplant. Am Vormittag wird eine Statue in der Nähe der EU-Kommission enthüllt. Nachmittags marschiert ein Trauerzug vom Gemeindeplatz des Brüsseler Stadtteils Molenbeek bis an den Börsenplatz im Zentrum. Am Abend halten Gläubige in der Kathedrale Saints-Michel-et-Gudule eine Totenwache.