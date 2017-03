Die britische Innenministerin hat nach dem Anschlag in London die Debatte über verschlüsselte Botschaften bei Nachrichtendiensten neu entfacht. Amber Rudd von der konservativen Partei forderte Whatsapp und andere Social-Media-Unternehmen dazu auf, Sicherheitsbehörden Zugang zu verschlüsselten Nachrichten zu gewähren. Anlass sind Medienberichte, die nahelegen, dass der Attentäter kurz vor dem Anschlag am vergangenen Mittwoch noch Whatsapp nutzte.

"Wir müssen sicherstellen, dass Organisationen wie Whatsapp – und davon gibt es eine Menge andere – keinen geheimen Ort für Terroristen darstellen, um miteinander zu kommunizieren", sagte Rudd der BBC und Sky News. Dieser Terrorist habe eine WhatsApp-Nachricht verschickt, und auf sie könne nicht zugegriffen werden. Sie kündigte an, in der kommenden Woche auf eine Reihe von Firmen mit Vorschlägen für eine Zusammenarbeit zuzugehen.

Die Polizei wollte sich zu einer möglichen Kommunikation von Attentäter Khalid Masood auf Whatsapp nicht äußern. "Es handelt sich um eine Spekulation durch die Medien", sagte ein Scotland Yard-Sprecher.



Kommunikationsdienste wie Whatsapp und Unternehmen wie Apple weigern sich bisher, Sicherheitsdiensten Zugang zu Kundenkonten zu geben. Sie begründen dies mit Datenschutz-Gründen. In den USA hatten sich Apple und das FBI einen langwierigen Kampf wegen der Passwörter zum Entriegeln des iPhones einer der beiden San Bernardino-Attentäter geliefert.



Bleibt Masoods Motivation ungeklärt?

Erst am Samstag hatten Sicherheitsbehörden eingeräumt, dass möglicherweise nie geklärt werden kann, was Masood zu seiner Tat bewegte. "Wir müssen alle die Möglichkeit akzeptieren, dass wir nie verstehen werden, warum er das getan hat. Dieses Wissen könnte mit ihm gestorben sein", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Nach aktuellem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass Masood alleine handelte. Weiterhin ungeklärt ist, ob der 52-Jährige bei der Vorbereitung unterstützt wurde oder ob er möglicherweise einen Auftrag für den Terroranschlag erhielt. "Wir sind entschlossen zu verstehen, ob Masood ein Einzeltäter war, der von terroristischer Propaganda inspiriert wurde, oder ob ihn andere ermutigt, unterstützt oder angeleitet haben", schreibt das Scotland Yard.

Am Sonntag wurde ein 30-jähriger Mann in Birmingham festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er wird verdächtigt, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben. Außer ihm ist auch ein 58 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Birmingham, noch immer in Polizeigewahrsam. Gegen eine 32-jährige Frau aus Manchester wird noch ermittelt, sie kam nur auf Kaution frei.



Masood hatte am Mittwoch mit einem Wagen gezielt Menschen niedergefahren und anschließend einen Sicherheitsbeamten mit einem Messer angegriffen. Masood tötete drei Menschen und verletzte 50 teilweise schwer. Der sogenannte "Islamische Staat" reklamierte die Tat für sich. Terrorismusforscher wie etwa Peter Neumann vom London King’s College, bezweifeln aber, ob Masood in direktem IS-Auftrag handelte.