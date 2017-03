Die britische Premierministerin Theresa May hat am Dienstagabend den Brief an die EU unterzeichnet, mit dem ihre Regierung am Mittwoch den Brexit beantragen will. May setzte im Regierungssitz in der Downing Street ihre Unterschrift unter das historische Dokument, wie auf offiziellen Fotos zu sehen war. Mit dem Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk will die britische Regierung am Mittwoch Artikel 50 des EU-Vertrags auslösen und somit den Startschuss für zweijährige Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU geben.



Zum ersten Mal seit der Gründung der Europäischen Union tritt damit ein Mitgliedsland aus. Die britische Regierung in London und die übrigen 27 EU-Staaten haben nun zwei Jahre Zeit, um die Bedingungen des Austritts auszuhandeln. Dafür müssen zehntausende EU-Regeln behandelt und Fragen nach britischen Zahlungsverpflichtungen, den Rechten für EU-Bürger oder den gegenseitigen Handelsbeziehungen geklärt werden. Beide Seiten rechnen mit schwierigen Gesprächen, deren Scheitern schon in einem frühen Stadium nicht ausgeschlossen ist. Die Staats- und Regierungschefs der 27 verbleibenden EU-Länder wollen ihre Position auf einem Sondergipfel am 29. April abstecken.