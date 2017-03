Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), hat die Reaktionen der Türkei auf die Absage von Auftritten türkischer Minister als "völlig überzogen" kritisiert. "Keinem der beiden Länder ist mit der derzeitigen politischen Eskalation gedient", sagte sie der Augsburger Allgemeinen Zeitung über die deutsch-türkischen Beziehungen. "Umso verstörender ist es, dass ein vernünftiger Dialog mit der türkischen Seite derzeit nicht möglich scheint."

Die SPD-Politikerin verteidigte die Entscheidung der Städte Köln und Gaggenau, die örtlichen Auftritte türkischer Regierungsmitglieder zu untersagen. Ursprünglich war geplant, dass Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi am Sonntag in Köln und der türkische Justizminister Bekir Bozdağ am Donnerstagabend in Gaggenau auftreten, um für das geplante Präsidialsystem in der Türkei zu werben. Es sei, sagte Özoguz, Sache der Kommunen und Sicherheitsbehörden, zu entscheiden, ob Sicherheitsbedenken bestünden.

Bozdag nannte dies ein "faschistisches Vorgehen" und hatte ein Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas (SPD) abgesagt. Das sei "vollkommen unverständlich", sagte Özoguz.



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann forderte die Türkei ebenfalls zur Mäßigung auf. Türkischen Wahlkampf auf deutschem Boden lehne er strikt ab: "Deutschland darf nicht Schauplatz und Austragungsort innertürkischer Konflikte werden", sagte der CSU-Politiker der Bild-Zeitung.



Die türkische Regierung hatte erbost auf die Absage der Veranstaltungen in Deutschland reagiert. Am Freitag zeigte sich Präsident Recep Tayyip Erdoğan verärgert: Die türkischen Minister dürften dort nicht sprechen, während Vertreter verbotener Kurdenorganisationen öffentlich das Wort ergreifen dürften, kritisierte Erdoğan. Außenminister Mevlüt Cavusoglu warf Deutschland derweil vor, gegen den Erfolg des Referendums für die Einführung des Präsidialsystems zu arbeiten und "eine starke Türkei verhindern" zu wollen. Zu der umstrittenen Reform findet am 16. April in der Türkei ein Referendum statt, bei dem auch in Deutschland lebende Türken wahlberechtigt sind.

Treffen der Außenminister am 8. März

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte am Freitag – noch vor den Äußerungen Erdogans – mit Cavusoglu telefoniert. Beide wollen sich in der kommenden Woche treffen. Das Gespräch sei in Deutschland für den 8. März geplant, meldete Anadolu nach einem Telefonat der Minister unter Berufung auf diplomatische Kreise. "Es war ein konstruktives und engagiertes Gespräch", hieß es aus dem Auswärtigen Amt.



Der Streit wird nach Einschätzung von Burak Copur das Ergebnis des Verfassungsreferendums nicht beeinflussen. "Zwar kann die Diskussion bei manchen türkischen Wählern in Deutschland eine Jetzt-erst-recht-Reaktion hervorrufen", sagte der Politikwissenschaftler, der am Institut für Turkistik der Universität Duisburg-Essen lehrt. Doch der Anteil dieser Wähler sei gering. Copur hält das Wählerpotenzial von Erdogans AKP-Partei in Deutschland für ausgeschöpft. Bei der Parlamentswahl im Herbst 2015 hätten rund 60 Prozent der hier lebenden türkischen Bürger für die AKP gestimmt. "Mehr geht nicht", sagte Copur. Der Rest der türkischen Gesellschaft hänge zu fest an anderen politischen Strömungen, um jetzt plötzlich zugunsten Erdogans zu wählen.