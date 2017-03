Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat sich gegen Veranstaltungen türkischer Regierungsmitglieder in seinem Land ausgesprochen. Ein für das Wochenende geplanter Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu würde nur zu mehr Ärger zwischen den beiden Ländern führen, sagte Rutte. Çavuşoğlu will am Samstag an einer Veranstaltung in Rotterdam teilnehmen, die für das angestrebte Präsidialsystem werben soll.

Auch sein Außenminister Bert Koenders bezeichnete den Auftritt seines türkischen Kollegen als unerwünscht. "Wir werden nicht an dem Besuch eines türkischen Regierungsvertreters teilnehmen, der eine politische Kampagne für das Referendum führt", stellte Koenders klar, der kurz zuvor Çavuşoğlu getroffen hatte. "Daher werden wir nicht kooperieren." Für den Besuch würden somit auch nicht die bei Ministerbesuchen ansonsten üblichen Rahmenbedingungen geschaffen.

Die Schweizer Bundesregierung wies unterdessen einen Antrag des Kantons Zürich zurück, einen Besuch Çavuşoğlus am Sonntag zu verbieten. Das Außenministerium in Bern begründete seine Ablehnung in einer Erklärung damit, dass es keine außerordentliche Bedrohungslage gebe, die eine Einschränkung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit rechtfertigen würde. Die Kantonsbehörden hatten Sicherheitsbedenken geäußert.

In Deutschland hatten in den vergangenen Tagen Kommunalbehörden mehrfach Wahlkampfauftritte von türkischen Ministern abgesagt. Die türkische Regierung kritisierte die Maßnahmen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan warf Deutschland deswegen sogar Nazi-Methoden vor. Dies wiederum stieß in Berlin auf scharfen Protest. Laut Angaben der türkischen Regierungen sind noch rund 30 Auftritte in Deutschland geplant.



Die Türken sind aufgerufen, am 16. April über die umstrittene Verfassungsänderung abzustimmen, mit der Erdoğan als Präsident mehr Macht bekäme.