Türkei - Erdoğan will EU-Beziehungen komplett überprüfen Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will die Beziehungen zur EU und das Flüchtlingsabkommen auf den Prüfstand stellen. Er warf Deutschland außerdem erneut vor, Terrorismus zu unterstützen. © Foto: Presidential Palace/Handout via Reuters

Trotz deutscher Forderungen nach verbaler Mäßigung will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seine Nazivergleiche nicht stoppen. "Ihr sollt die Freiheit haben, Erdoğan einen Diktator zu nennen, aber Erdoğan soll nicht die Freiheit haben, euch Faschist oder Nazi zu nennen", sagte er in einem Liveinterview der Sender CNN Türk und Kanal D in Ankara. "Solange sie Erdoğan einen Diktator nennen, werde ich sie weiterhin genau mit diesen Begriffen anreden. So einfach ist das."



Die auch gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich gerichteten Nazivorwürfe Erdoğans belasten seit Wochen das Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Merkel hatte sich Nazivergleiche verbeten und auch der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sie in seiner Antrittsrede am Mittwoch in Berlin zurückgewiesen. Steinmeier hatte Erdoğan aufgefordert: "Respektieren Sie den Rechtsstaat und die Freiheit von Medien und Journalisten." Er bedauere die gegen ihn gerichteten Äußerungen seines "guten Freundes", sagte der türkische Staatschef nun und fügte hinzu: "Hätte er eine solche Erklärung nur nicht abgegeben."

Auch der niederländischen Regierung hatte Erdoğan Nazimethoden vorgeworfen, weil diese Wahlkampfauftritte türkischer Minister unterbunden hatte und gegen türkische Demonstranten vorgegangen war.



Türkische Regierungsvertreter Türkische Politiker in Deutschland 10. Februar 2008: Ministerpräsident Erdoğan warnt die Türken in Deutschland vor zu viel Anpassung. "Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagt er vor etwa 16.000 Anhängern in Köln.



27. Februar 2011: Bei seinem Auftritt vor rund 10.000 Menschen in Düsseldorf fordert Erdoğan seine Landsleute zwar auf, sich zu integrieren, lehnt aber erneut eine völlige Anpassung ab: "Unsere Kinder müssen Deutsch lernen, aber sie müssen erst Türkisch lernen."



4. Februar 2014: Erdoğan wirbt auf einer Veranstaltung unter dem Motto Berlin trifft den großen Meister vor etwa 4.000 Zuhörern um Stimmen für die bevorstehende Direktwahl des türkischen Präsidenten. Mai 2014 bis Mai 2015 24. Mai 2014: Nach dem Grubenunglück im türkischen Soma kritisiert Erdoğan vor etwa 15.000 Anhängern in Köln die Berichterstattung in Deutschland. Erneut wirbt er für die Präsidentenwahl. Zur selben Stunde ziehen 45.000 Gegendemonstranten durch die Innenstadt.



12. Januar 2015: Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ruft in Berlin vor etwa 3.000 Anhängern der AKP-Partei zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf.



10. Mai 2015: Im Vorfeld der Parlamentswahl in der Türkei fordert Staatschef Erdoğan vor etwa 14.000 Anhängern in Karlsruhe, dass sich Menschen mit türkischem Migrationshintergrund integrieren, dabei aber Werte, Religion und Sprache ihrer Heimat bewahren. Nach dem Putschversuch 31. Juli 2016: Gut zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei spricht Sportminister Akif Çağatay Kılıç in Köln auf einer Pro-Erdoğan-Demonstration vor etwa 40.000 Menschen. Eine Livezuschaltung des Präsidenten auf Großleinwand wurde angesichts der aufgeheizten Stimmung zuvor verboten.



18. Februar 2017: Ministerpräsident Binali Yıldırım wirbt vor rund 10.000 Menschen in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am Referendum im April können sich auch rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland beteiligen.



2. März 2017: Aus Sicherheitsgründen verweigert die Stadt Gaggenau dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağ einen Wahlkampfauftritt. Die Stadt Köln lehnt eine Anfrage für einen Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi ab. Tags darauf wird ein Auftritt Zeybekçis in Frechen bei Köln verweigert.

Vor der Abstimmung über die Einführung eines Präsidialsystems am 16. April in der Türkei plane er keinen Deutschland-Besuch mehr, sagte Erdoğan in dem TV-Interview. Türken in Deutschland können bereits von Montag an abstimmen. Mit der umstrittenen Verfassungsreform will der Präsident seine Machtbefugnisse erweitern.