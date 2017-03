Mehrere US-Staaten wollen sich Hawaii anschließen und gegen das überarbeitete Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump klagen. Auch die Staaten Oregon, Minnesota, New York und Washington kündigten an, gegen den Erlass juristisch vorzugehen.



Bereits Trumps erstes Dekret mit pauschalen Einreiseverboten für Bürger muslimisch geprägter Staaten sowie Flüchtlinge war aufgrund der Klage von Bundesstaaten von Bundesrichtern vorläufig außer Kraft gesetzt worden. Sein neuer Erlass ist leicht abgemildert und in einigen Punkten präziser formuliert. Die neuen Einreiseverbote sollen am kommenden Donnerstag in Kraft treten.



Der Generalstaatsanwalt des Westküstenstaates Washington, Bob Ferguson, kündigte an einen Antrag an, die verhängte Verfügung gegen Trumps erstes Einreisedekret auch auf den zweiten Erlass angewendet werden soll. Ferguson hatte mit seiner Klage, der sich der Generalstaatsanwalt von Minnesota anschloss, den vorläufigen Stopp von Trumps erstem Einreiseverbot bewirkt.



Hawaii hatte seine Klage damit begründet, dass das Einreisverbot Nachteile für seine muslimische Bevölkerung, den Tourismus und ausländische Studenten mit sich bringe. Der Klage des Bundesstaates schloss sich ein amerikanischer Bürger mit ägyptischen Wurzeln an, der als Imam der Muslim-Vereinigung von Hawaii arbeitet. Das Dekret von Trump stelle eine Diskriminierung dar und behandle Muslime wie Bürger zweiter Klasse, heißt es in der Klageschrift. Der Inselstaat hatte schon wegen des ersten Einreiseverbots Trumps geklagt.



Trotz der rechtlichen Hürden zeigte sich das Weiße Haus optimistisch. Die Regierung sei zuversichtlich, dass das neue Dekret jeglicher rechtlicher Prüfung standhalten werde, sagte Sprecher Sean Spicer.



Die überarbeitete Exekutivanordnung, die am 16. März in Kraft tritt, verbietet die Ausstellung neuer Visa für Personen aus dem Iran, Syrien, Somalia, dem Sudan, Jemen und Libyen. Ausgenommen ist gegenüber der vorherigen Version der Irak. Zudem wird mit dem Dekret das US-Flüchtlingsprogramm vorübergehend eingestellt. Das erste Dekret vom 27. Januar hatte zu chaotischen Szenen und Protesten an Flughäfen geführt.