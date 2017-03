Vor der Abstimmung im US-Abgeordnetenhaus über die Zukunft der umstrittenen Krankenversicherung ist unklar, ob US-Präsident Donald Trump die nötige Mehrheit für sein zentrales Wahlkampfversprechen erreicht. Er hatte angekündigt, Obamacare wieder abzuschaffen. Gegner sehen darin einen zu starken Eingriff des Staates in den Gesundheitsmarkt und machen Obamacare für höhere Krankenkassenbeiträge verantwortlich. Befürworter dagegen warnen vor schwerwiegenden Folgen insbesondere für arme und ältere Amerikaner, sollte Obamacare abgeschafft werden.

Trumps Amtsvorgänger Barack Obama hatte vor genau sieben Jahren den Affordable Care Act, besser bekannt als Obamacare, unterzeichnet. Kurz vor der geplanten Abstimmung forderte Obama die Republikaner, denen auch Trump angehört, auf, an der Verbesserung des Gesetzes zu arbeiten, statt es zu zerschlagen. "Dank dieses Gesetzes sind jetzt 90 Prozent aller Amerikaner krankenversichert – die höchste Quote in unserer Geschichte", warb Obama für den Erhalt der Krankenversicherung. Impfungen für Kinder seien jetzt kostenlos, genauso wie Mammographien für Frauen. Vorerkrankungen dürfen von den Versicherungen nicht mehr ausgeschlossen werden, und Kinder bis 26 Jahre seien bei ihren Eltern mitversichert.

Gemäßigten Republikanern geht der Entwurf zu weit; konservativen nicht weit genug

Sollte Trumps Vorhaben, Obamacare zu ersetzen, in der jetzigen Form umgesetzt werden, würden nach Schätzung des unabhängigen Budgetbüros bis zu 24 Millionen Menschen ihre Krankenversicherung verlieren. Die Demokraten lehnen eine Abschaffung daher ab, aber auch in den Reihen der Republikaner gibt es zahlreiche Gegner des Entwurfs. Sie befürchten, dass sie die Bürger bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr abstrafen könnten, wenn sie für diesen Gesetzentwurf stimmen, den der republikanische Vorsitzendendes Repräsentantenhauses, Paul Ryan vorgelegt hat.



Gemäßigte Republikaner finden das Gesetzesvorhaben zu weitgehend. Der erzkonservative Freedom Caucus dagegen kündigte an, mehr als 25 seiner Mitglieder seien gegen den Entwurf, weil er nicht weit genug gehe. Führende Lobbygruppen innerhalb des Netzwerks der Milliardäre Charles und David Koch versprachen all jenen republikanischen Abgeordneten, die gegen den Entwurf stimmten, einen speziellen Fonds.

Deshalb ist unklar, ob Trump bei der für den Abend geplanten Abstimmung im Repräsentantenhaus die nötige Mehrheit erzielt. In den USA gibt es keinen Fraktionszwang. Da die Demokraten angekündigt haben, geschlossen gegen die Reform zu stimmen, kann sich Trump im Repräsentantenhaus maximal 21 republikanische Gegenstimmen leisten. Selbst nach einem Sieg müsste der Entwurf noch den Senat passieren, wo die Skepsis ähnlich groß ist.



Verschiebung der Abstimmung könnte Börse belasten

Die Republikaner erwägen nun, den Termin zu verschieben. Zwar zeigte sich Trumps Sprecher Sean Spicer zuversichtlich, die notwendigen Stimmen im Repräsentantenhaus zu erhalten. Doch Trump hatte es offenbar für nötig gehalten, den Republikanern einen Tag vor der geplanten Abstimmung zu drohen. Viele Abgeordneten könnten bei der Kongresswahl im November nächsten Jahres ihren Sitz verlieren, sollte das Reformgesetz scheitern, warnte Trump. Einem der Hauptkritiker unter der Republikanern, dem erzkonservativen Abgeordneten Mark Meadows, sagte er, er werde ihn persönlich für sein Verhalten büßen lassen.



Experten warnten vor deutlichen Reaktionen am US-Aktienmarkt, sollte die Abstimmung auch nur verschoben werden. An der Wall Street werde diese als ein Test von Trumps Fähigkeit gesehen, die Republikaner zu einen, sagte der Makrostratege Brian Daingerfield von NatWest Markets. "Sie hat eine symbolische Bedeutung." Am Dienstag hatten Sorgen um den Entwurf bei US-Aktien zum größten Tagesverlust seit der Präsidentenwahl am 8. November geführt.