Auf Twitter hat US-Präsident Donald Trump seinem Vorgänger Barack Obama vorgeworfen, ihn im Oktober – kurz vor der Präsidentenwahl – abgehört zu haben. "Wie tief ist Präsident Obama gesunken, um meine Telefone während des heiligen Wahlprozesses anzapfen zu lassen", twitterte er.



Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2017

Ob das wohl legal gewesen sei, fragte Trump in einem weiteren Tweet. Es sei auf jeden Fall "ein neuer Tiefpunkt", schreibt der Präsident. Er sei überzeugt, dass ein guter Anwalt einen großartigen Fall daraus machen könnte.



In einem weiteren Tweet schreibt Trump: "Böser (oder kranker) Kerl!" – offenbar in Bezug auf seinen Amtsvorgänger. Weiter vergleicht er die Situation mit der Watergate-Affäre in den siebziger Jahren. Damals waren fünf Männer in die Wahlkampfzentrale der Demokratischen Partei im Watergate-Gebäude in Washington eingebrochen, um Abhörwanzen anzubringen. Sie wurden von der Polizei erwischt und verhaftet. Vor allem Dank den Recherchen der US-Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward für die Washington Post wurde bekannt, dass die Einbrecher im Auftrag des Weißen Hauses handelten – in dem der Republikaner Richard Nixon die USA führte. Zwei Jahre später musste Nixon als Präsident zurücktreten.



In einem anderen Tweet spricht er von "McCarthyism". Es ist eine Anspielung auf die McCarthy-Ära in den vierziger und fünfziger Jahren, der Anfangsphase des Kalten Krieges. Sie ist benannt nach dem damaligen Senator Joseph McCarthy und war geprägt von Antikommunismus und Verschwörungstheorien.

Zudem nahm Trump Bezug auf die Kritik an den Kontakten seines Umfelds zum russischen Botschafter in den USA. Der Kreml-Gesandte sei in Obamas Regierungszeit 22 Mal im Weißen Haus zu Gast gewesen, schrieb er.

Der Präsident ist über das Wochenende in Mar-a-Lago in Florida. Einige Follower schlossen nicht aus, dass Trump mit seiner aufsehenerregenden Aktion von den Schwierigkeiten ablenken will, die sein Wahlkampfteam und nun seine Regierung mit ungeklärten Beziehungen zu Russland hat. Obama hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.