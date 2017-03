Sie gilt als engste Vertraute ihres Vaters, begleitete ihn bei wichtigen politischen Anlässen, nahm an einigen seiner Treffen mit ausländischen Staats- und Regierungschefs teil – und wird künftig ständig in der Nähe des Oval Office sein. Wie ein US-Regierungsvertreter inzwischen bestätigte, bekommt Ivanka Trump ein eigenes Büro im Westflügel des Weißen Hauses, wird mit entsprechenden Kommunikationsmitteln ausgestattet und soll auch Zugang zu vertraulichen Informationen der Regierung erhalten. Ein offizielles Amt übernimmt sie nicht.



Ihr Anwalt kündigte an, die 35-Jährige werde sich an alle Ethikvorgaben für Präsidentenberater halten, auch wenn sie selbst nicht bezahlt und vereidigt wird. "Ivanka Trump ist keine Angestellte der Regierung", sagte Jamie Gorelick dem Nachrichtenportal Politico und räumte ein: "Mit einer erwachsenen Tochter des Präsidenten, die aktiv an der Arbeit der Regierung beteiligt ist, betreten wir Neuland."

Die offensichtlich wichtige politische Rolle, die Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner für US-Präsident Donald Trump spielen, sorgt schon länger für Diskussionen. Kritiker verweisen auf mögliche Interessenkonflikte, wenn demokratisch nicht legitimierte, als Geschäftsleute tätige Familienmitglieder ohne offizielles Amt in die Regierungsgeschäfte einbezogen werden. Anders als die Präsidententochter ist Kushner aber offizieller Mitarbeiter des Weißen Hauses und wurde als Berater seines Schwiegervaters vereidigt.

Schon bisher war Ivanka Trump in der Machtzentrale präsent, seit Donald Trump das Oval Office bezogen hat. Nach Angaben von US-Regierungsvertretern war sie bislang eng in die Vorbereitungen zu Gesprächen und Treffen ihres Vaters mit Regierungs- und Organisationsvertretern eingebunden. Erst am vergangenen Freitag saß sie neben Bundeskanzlerin Angela Merkel, als diese vom US-Präsidenten im Weißen Haus empfangen worden war.