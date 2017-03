Für Donald Trump war es wohl eine Überraschung: "Niemand hat gewusst, dass das Gesundheitswesen so kompliziert sein kann", stellte der US-Präsident kürzlich fest: "ein unglaublich komplexes Thema". Die republikanischen Abgeordneten, die jetzt ein 123 Seiten starkes Gesetz in den Kongress einbringen, um die Krankenversicherung neu zu regeln, werden sich darüber keine Illusionen gemacht haben. Ihr Ziel ist allerdings einfach: Die Gesundheitsreform, die Barack Obama in seinen zwei Amtszeiten durchgekämpft hatte, muss weg – und mit besseren Regelungen ersetzt werden. Das war auch eines der zentralen Wahlkampfversprechen Trumps gewesen.



Wie funktioniert die Krankenversicherung in den USA grundsätzlich?

Eine Pflichtversicherung gab es lange Zeit nicht. Wenn die Amerikaner krankenversichert sind, dann in aller Regel über die Arbeitgeber. Die schließen häufig für das ganze Unternehmen eine Gruppenversicherung ab und übernehmen die Beiträge entweder ganz oder wenigstens zum Teil. Für alle Kosten reicht das normalerweise nicht aus. Viele US-Bürger müssen Arztleistungen selbst bezahlen oder sich zusätzlich privat versichern.



Die Arbeitnehmer zahlen außerdem Pflichtbeiträge in die staatliche Gesundheitskasse Medicare ein, die den Ruhestand absichern soll. Wer länger als zehn Jahre eingezahlt hat und über 65 Jahre alt ist, erhält deren Leistungen bis zum Lebensende. Wer erwerbsunfähig ist oder unter die Armutsgrenze fällt, für den kommt der staatliche Gesundheitsdienst Medicaid auf. Das Programm Chip ermöglicht zudem eine Versicherung für Kinder, wenn deren Familien zu viel verdienen, um unter Medicaid zu fallen, aber zu wenig, um sich privat zu versichern. In den einzelnen Bundesstaaten sind die Regelungen unterschiedlich. Die Kosten für Medicare und Medicaid teilen sie sich zu unterschiedlichen Proportionen mit dem Bund.



Was sind die größten Probleme?

Seit Jahren steigen die Kosten für das Gesundheitssystem. Medikamente, für die es in den USA keine Preisgrenzen gibt, werden immer teurer. Dasselbe gilt für die moderne Apparatemedizin und für Krankenhausbehandlungen generell. Damit steigen auch die Versicherungsprämien. Insbesondere kleinere Unternehmen können keine günstigen Konditionen aushandeln und ihren Mitarbeitern deshalb seltener eine Absicherung anbieten. Und wer selbstständig ist, als Subunternehmer arbeitet oder sich mit einer Reihe Teilzeitjobs durchs Leben bringen muss, bezahlt ohnehin privat für die Behandlungen. Viele von ihnen können oder wollen sich eine private Versicherung nicht leisten.



Was hat Obama verändert?

Im Kern erweiterte Obamas Gesundheitsreform 2010 die staatlichen Versicherungsprogramme. Außerdem wurde die private Krankenversicherung reguliert und gefördert. Wer nicht bereits abgesichert ist, in der Regel über seinen Arbeitgeber, muss eine Pflichtversicherung abschließen. Sonst muss er ein Bußgeld zahlen. Wer sich das nicht leisten kann, aber noch nicht unter Medicaid fällt, profitiert von einer Härtefallregelung und kann Zuschüsse bekommen.

Die Versicherungsunternehmen dürfen niemanden wegen einer Vorerkrankung ausschließen. Sie müssen jeden Patienten aufnehmen und vorgeschriebene Leistungen für alle abdecken. Ältere Versicherte dürfen im Verhältnis zu jüngeren nicht übermäßig viel mehr bezahlen. Auf staatlichen Online-Plattformen sollen die Versicherer ihre Verträge anbieten und miteinander im Wettbewerb stehen– für die Unternehmen lohnt sich das ganze Programm nur, wenn genügend junge und gesunde Menschen Policen kaufen. Weil das aus unzähligen Gründen nicht wirklich gut funktioniert hat, muss ein Teil der Versicherten trotz der Reform mit einem starken Anstieg der Beiträge rechnen.



Was schlagen die Republikaner nun im Wesentlichen vor?

Die Versicherungspflicht, inklusive Strafe, soll genauso wie die staatlichen Zuschüsse wieder abgeschafft werden. Die Amerikaner sollen sich künftig wieder auf freiwilliger Basis absichern. Einen Anreiz dafür sollen jedoch Steuernachlässe schaffen, die mit dem Alter steigen. Die Bundesstaaten sollen selbst entscheiden können, ob sie Zuschüsse gewähren wollen, und sollen dafür auch Bundesmittel verwenden dürfen. Diese Variante kostet den Staat also durchaus Geld. Trump hat damit kein Problem, aber eine Reihe von Republikanern hat bereits Widerstand angekündigt. Diejenigen, denen der Sozialstaat ohnehin verhasst ist, halten auch nichts von einer staatlich finanzierten Versicherung, und sei es nur über Steuererleichterungen: Für sie ist das einfach ein neues Etikett für ein Modell, das sie grundsätzlich ablehnen.

Der neue Gesetzentwurf streicht aber nicht alle Errungenschaften Obamas: So soll es bei dem Verbot bleiben, Bürger mit Vorerkrankungen von einer Krankenversicherung auszuschließen, sie also etwa nach einer Gesundheitsprüfung als Kunden abzulehnen. Wer allerdings nicht nachweisen kann, dass er durchgängig krankenversichert war, soll 30 Prozent Aufschlag auf seine Beiträge zahlen. Die Bundesstaaten können Fonds einrichten, auch mit Mitteln des Bundes, um Patienten mit besonders risikoreichen Erkrankungen zu unterstützen.

Junge Menschen können zudem auch weiterhin bis zum Alter von 26 Jahren über die Policen ihrer Eltern mitversichert sein. Bisher durften die Versicherer ihren ältesten Kunden nur höchstens den dreifachen Satz abnehmen, den sie jungen Erwachsenen berechnen. Nach dem neuen Gesetzentwurf dürften sie fünfmal so viel verlangen.

Das Budget für das Medicaid-Programm soll gedeckelt werden. Bislang wurde es gewissermaßen unbegrenzt vom Bund finanziert. Die Bundesstaaten sollen nun nur noch eine begrenzte Summe erhalten, gemessen an der Zahl der Betroffenen und den Kosten. Eine Steigerung ist nur im Verhältnis zu steigenden Behandlungskosten vorgesehen. Ab 2020 soll für die unter Obama erweiterten Medicaid-Leistungen weniger gezahlt werden.

Was bedeutet das für die Versicherten?

Nach Obamas Reform konnten sich etwa 20 Millionen Menschen privat versichern. 70 Millionen profitierten von Medicaid. 15 Millionen sind durch die gelockerten Zugangsvoraussetzungen hinzugekommen, da Medicaid vorher nur extreme Härtefälle abdeckte. Insbesondere Menschen mit geringem Einkommen hatten erstmals die Chance auf eine Krankenversicherung. Nun ist damit zu rechnen, dass Millionen ihren Schutz wieder verlieren werden, weil ihnen die Zuschüsse gestrichen werden und sie allein die Beiträge nicht bezahlen können. Vor allem für ältere Versicherte dürften derweil die Beiträge weiter steigen, während die Jüngeren unter Umständen weniger bezahlen, weil sie die Älteren nicht mehr so stark subventionieren müssen. Auch werden wahrscheinlich die Leistungen, für die die Versicherer aufkommen, reduziert werden. Wer gesund ist, wird wohl individuell günstigere Pakete abschließen können, weil er nicht mehr zu einer umfassenden Versicherung gezwungen wird. Von den Steuererleichterungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitssystem würden vor allem die Besserverdienenden profitieren – und die Versicherungsunternehmen.



Was das alles kostet?

Die Republikaner haben nicht beziffert, was ihre Pläne kosten sollen. Auch nicht, wie viele Versicherte sie anstreben und wie sie das erreichen wollen. Der Anteil der Bürger ohne Krankenversicherung liegt derzeit historisch niedrig bei unter zehn Prozent. Vermutlich wird das nicht so bleiben.